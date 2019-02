Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia (14) y Vuelta de España (16).

La llegada de Nairo Quintana por primera vez a San Juan desató la euforia del público que lo más cerca que lo había tenido es en la pantalla de sus televisores cuando siguieron las alternativas de las grandes vueltas del ciclismo mundial. Anteayer, mientras respondía con una tímida sonrisa el afectó, contó: "Estoy maravillado con la gente y con el lugar. San Juan tiene paisajes muy bonitos y esta es una bonita carrera a la que me gustaría volver a correrla en las próximas temporadas. Me he sentido muy a gusto".