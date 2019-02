Feliz. Ricardo Bochini volvió a San Juan y como siempre, recibió el afecto de los sanjuaninos amantes del fútbol que supo encarnar con la camiseta de Independiente.

Hay jugadores que pasaron esa categoría que los hace ídolos. No hay tiempo que los agote y para Ricardo Enrique Bochini volver a San Juan se ha convertido en la mejor manera de renovar esos afectos. Volvió el Bocha y fue parte de los festejos del aniversario de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Y esta vez, lo vivió más que intensamente: "Me hacen sentir como en casa. Volver a San Juan en cada ocasión que me lo proponen, es un gusto. Compartir con ex compañeros como Tucho Méndez y Catita Moreno, ver lo que despierta lo que uno hizo en su carrera y recibir tanto cariño es un regalo para el alma".



Luego de ser parte de los festejos de la Liga Sanjuanina, Bochini vivió también San Martín con Independiente y como era de esperar, habló de fútbol: "Es un momento complicado para todos. Hay mucho en juego y muchos se olvidan de jugar por esa misma urgencia. La Superliga es durísima y para quedarse en la categoría hay que sacrificarse muchísimo. Independiente sintió el recambio de lo que fue el plantel del año pasado pero se está recuperando".



En su posición, la del 10 del equipo, Bochini es palabra más que autorizada. El momento hoy en la cartelera es del colombiano de River, Juan Fernando Quintero, que viene con goles impresionantes. El Bocha lo analizó y pidió tiempo para recién ubicarlo entre los distintos: "Es un jugador de una categoría enorme, con una pegada sensacional pero para terminar de catalogarlo, habría que hablar de una trayectoria de 10 años como mínimo. Es prematuro encasillarlo pero es un gran jugador que se debe disfrutar".



En el final, el Bocha volvió a agradecer a San Juan por todo lo que recibe: "Es muy lindo esto. Es una satisfacción grande saber que siempre te recuerdan por lo que uno ofreció. San Juan está en mis afectos".

Aniversario de la Liga

La Liga Sanjuanina de Fútbol festejó su aniversario 98 con un almuerzo donde estuvo todo el ambiente futbolístico de San Juan. Con el gobernador Uñac y el presidente de AFA, Claudio Tapia, como invitados especiales, vivieron un momento de camaradería y festejos.