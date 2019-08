Impactante. La actuación del Boca de Gustavo Alfaro que superó claramente a la Liga en Quito. Su entrenador sacó pecho tras la decisión de ir varios días antes a la altura.

Se lo mostraba eufórico, pero a su vez con ciertos aires de "revancha" al entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, luego de las críticas que recibió por apostar a una adaptación atípica a la altura de Quito al llegar dos días previos. "No tengo dudas que me hubiesen sacrificado en una plaza pública si perdíamos hoy (por ayer). Hace 35 años que vengo tomando decisiones en mi rol de entrenador y esta fue una de ellas. Me hago siempre responsable y sé cuáles son los riesgos que se corren", sostuvo el DT quien agregó que "si hubiéramos perdido nosotros 3-0, volvería a venir a Quito dos días antes. Eso no me lo cambiará el resultado final, que como se suele decir muchas veces es un accidente".



Consultado sobre lo que representa estar en este momento en el club, expresó que "quería recuperar la mística histórica que tenía Boca. De un equipo que se planta y eso no se consigue de un día para otro. Es todo un aprendizaje, búsqueda de madurez. Sólo me interesa lo que piensan y sienten los jugadores. Sabemos que debemos mejorar aún mucho, pero vamos por el buen camino".



Por su lado, el goleador de este Boca, Ramón Abila, se refirió a su presente: "Estoy con confianza, mis compañeros y el cuerpo técnico me la dan. Yo sólo tengo que trabajar y demostrar. Quiero ganarme el puesto, el número que tenga en la espalda es indiferente, yo quiero jugar. Por supuesto que lo utilizó el mejor goleador de la historia del fútbol argentino".



Wanchope hizo una gran pretemporada. Bajó de peso y está en un gran momento físico. "Sensaciones? Cansancio... de haber hecho un esfuerzo importante. El equipo entendió el mensaje de que había que correr parejo. Gustavo es un técnico que analiza muy profundo para que nosotros ejecutemos. Obviamente, el hombre de más con el que nos quedamos en el primer tiempo nos favoreció", reflexionó el atacante. Y destacó el nivel colectivo: "Venimos levantando. Con Almagro, con Aldosivi y con Liga volvimos a la realidad. Hay que seguir, la revancha va a ser tan dura como esta, no hay nada dicho".



Otro que habló luego del gran triunfo fue el presidente del club, Daniel Angelici, quien manifestó que "hacía mucho tiempo que Liga no perdía en este estadio y Boca demostró la calidad de equipo que es. Igual, resta mucho camino por recorrer en esta serie y ahora solo debemos pensar en el partido ante Banfield por la Superliga".



El golpe



En otro de los partidos de cuartos de final, del otro lado del cuadro de los argentinos, Palmeiras venció de visitante a Gremio por 1-0 sacando gran parte de su clasificación a semifinales. El gol lo marcó Gustavo Scarpa. La revancha, el próximo martes. En tanto, anoche jugaban la ida Flamengo e Internacional.