AMBICIOSO. "Luigi" Villalba llegó el año pasado a San Martín. Confía a pleno en el plantel que armó con el único objetivo de regresar a Primera División.

Está motivado. Ilusionado con el plantel que logró armar y con el que pretende dar pelea. Luis Facundo Villalba, director técnico de San Martín, palpitó ayer la temporada que se le viene al Verdinegro por la Primera Nacional y con el que buscará el ascenso a Primera División. "Luigi" se imaginó el cierre del año levantando los brazos y celebrando el logro que todo Concepción busca hace años.

"Estamos con muchas expectativas. Muy ilusionado con el plantel, hemos armado un equipo muy competitivo con gente de experiencia y gente joven con buena formación, Todos tienen ganas de pelear cosas importantes", expresó el técnico del Verdinegro que llegó el año pasado a mitad de temporada, después de tener un ciclo exitoso dirigiendo a la Reserva de River Plate. Precisamente en el armado del plantel, Villalba aplicó sus conocimientos y trajo a dos jugadores del "Millo" (Augusto Aguirre y Matías Benítez). Sobre la estructura que armó -con la llegada de 17 refuerzos-, Villalba siguió: "Hay jugadores jóvenes que tienen muchas ganas de seguir creciendo. Pero ojo porque los jugadores de experiencia también tienen ganas de seguir sumando conocimientos, y con ganas de meterse una nueva idea futbolística", expresó el DT.

San Martín debutará el domingo 13 ante Gimnasia en Mendoza. Serán 36 fechas.

El debut será el domingo próximo ante Gimnasia en Mendoza. Hoy el Verdinegro tendrá un nuevo amistoso ante Independiente Rivadavia y sobre eso, el técnico hizo su balance de la preparación que hizo su equipo: "Hemos hecho una pretemporada muy dura y ahora empezamos aflojar las cargas, queremos un equipo dinámico, con un planteo agresivo que no variará mucho de local o visitante, quizás puede cambiar el sistema pero no la idea. Tenemos un fixture donde no tendremos viajes muy largos como nos pasó el año pasado pero uno tiene que ir demostrando partido tras partido".

Si bien falta mucho y es largo el camino que San Martín deberá recorrer en la Primera Nacional, en el fútbol las motivaciones ocupan un lugar especial y son vitales para encaminarse a los objetivos, sobre eso "Luigi" tiene confianza plena en su plantel y ya se imagina el cierre de año: "Desde el 1 de enero de 2022 que no dejo de soñar en grande, me veo con los brazos en alto. Creemos que lo podemos lograr. Sabemos que la gente está ilusionada pero que crean, porque este es un club grande y el objetivo es tratar de volver a Primera División. Somos unos animales competitivos, de donde venimos la exigencia es muy alta pero sabemos donde estamos y vamos a ir a la pelea partido tras partido", comentó dejando en claro su ambición. Villalba también elogió al club de Concepción: "Es un club muy lindo con muchas cosas para seguir desarrollando, es una grande del interior con una buena estructura y con gente del club que trabaja mucho. Los directivos realmente quieren pelear cosas importantes y han hecho un gran esfuerzo".

Por último, el DT de San Martín recalcó el afecto que tiene por la provincia: "San Juan es una provincia hermosa. Me quedé enamorado porque es una ciudad tranquila y con gente muy amable. Tanto mi cuerpo técnico como mi familia, estamos muy felices de estar acá. Completar esa felicidad con logros sería buenísimo", expresó.

Tomás Luján Fernández, el 17mo en llegar

San Martín sigue sumando refuerzos para encarar la Primera Nacional. El último en sumarse es Tomás Luján Fernández, un delantero de 23 años, surgido en Boca Juniors pero que jugó la última temporada en Tigre, uno de los equipos que logró el ascenso. El juninense pertenece al Xeneize pero desde el 2018 jugó a préstamo en varios equipos como Agropecuario y Cerro Largo de Uruguay. Con la llegada del delantero, San Martín ya suma 17 refuerzos.

Hoy por la mañana, el plantel Verdinegro viajará a Mendoza para disputar su tercer amistoso de pretemporada, en este caso ante Independiente Rivadavia. La Lepra, al igual que Gimnasia, rival de San Martín en el debut, estuvieron realizando una serie de amistosos en Uruguay. San Martín ya se midió ante Maipú de Mendoza y Atlético Alianza.