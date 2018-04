Le rompió el arco. Con toda la presión de marcar para estirar la definición tras el quinto penal, Leonel Pietkiewicz anotó el tanto con un fuerte derechazo al medio del arco.

Tomó un barco que venía en picada y "logró" acomodarlo mejor de lo que muchos podían esperar en lo que fue su primera experiencia en el país. Se trata de Víctor Andrada, quien anoche hizo su análisis de los cinco encuentros que dirigió a Desamparados más allá de la tristeza por la eliminación.



"La verdad es que me voy con tranquilidad porque se hizo todo lo que podíamos. Lógicamente queríamos seguir en carrera y buscar el ascenso con este gran grupo de jugadores y calidad humana que tenemos, pero el fútbol tiene estas cosas", comenzó Copito en su análisis poscaída en penales ante Gimnasia y Tiro. "Al partido -continuó- lo controlamos nosotros en todo momento y tuvimos las opciones más claras para marcar. Pudimos abrir el marcador en el arranque del segundo tiempo y por ahí en la chance clara que tuvimos luego con Chavarría se nos escapó haber evitado ir a los penales. Pero son situaciones que ocurren y hay que estar tranquilos que se dio todo".



Consultado sobre la definición por penales, Andrada puntualizó que "es una lotería y esta vez la suerte no estuvo para nosotros. Es una pena porque este club se merece estar más arriba, en una categoría superior. Hay mucha gente que trabaja para que las cosas anden bien y quedar eliminados así es una desilusión muy grande que nos queda a todos". El plantel de Sportivo había ensayado penales en la jornada del sábado, aunque igualmente anoche sus futbolistas marraron la mitad de los que ejecutaron. Otro dato particular de la definición resultó que los siete primeros de la ejecución fueron futbolistas zurdos, marrando más de la mitad (cuatro).



Respecto de la intención de seguir en el cargo o no, el técnico prefirió ser cauteloso con lo que puede ser su futuro inmediato en la institución. "No sabría decir qué va a pasar conmigo. Es todo muy fresco y doloroso como para pensar en si voy a seguir o no. Me siento muy cómodo en este gran club que es Desamparados, pero lógicamente que tendré que escuchar el pensamiento de los dirigentes y luego ellos tomarán la decisión que crean más conveniente para el club. Seguramente me reuniré con ellos en estos próximos días y habrá un panorama bastante más claro", concluyó.





Gran marco en el cierre



Más de 4.000 espectadores estuvieron anoche en el Serpentario en lo que resultó el último capítulo en esta campaña de Sportivo.



Pese a la eliminación, los hinchas en su mayoría terminaron aplaudiendo como forma de aprobación al equipo cuando se despidió de la cancha y levantó las manos saludando.



Durante el encuentro, los hinchas vivieron el encuentro a pura tensión, como amerita una instancia decisiva como esta.



Incluso, esos nervios se notaron en la popular local cuando promediando la etapa inicial hubo algunas corridas debido a ciertos cruces entre los propios hinchas locales.