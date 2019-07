Lo más llamativo de la premiación tras la victoria de Argentina sobre Chile parecía la ausencia de Lionel Messi, que decidió no asistir para reprobar el accionar del arbitraje. Pero en las últimas horas surgió un video de Gary Medel, luego de recibir la medalla, que provocó también una fuerte repercusión. ¿Qué hizo el trasandino? Le arrojó un chicle a un grupo de hinchas.

Lluvia de insultos para Gary Medel a la salida, el chileno reacciona y ....¡Les tira con el chicle! ����‍♂️����‍♀️ pic.twitter.com/jrC1PvC4UI — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) July 7, 2019

En el video que muestra la agresión, se puede observar como unos seguidores aparentemente argentinos insulta al Pitbull mientras deja el campo de juego. Y la reacción del volante del Besiktas fue sacarse el chicle de la boca, para tirárselo a quiénes le gritaban.

"Un par de personas, que no sé como decirles, empezaron a escupir y a decir de todo. Pero cuando te tienen de frente, no te dicen nada y se cagan todos", afirmó Gary tras el encuentro. Y cerró: "No me parece bien que lo hagan, menos a un jugador de fútbol."