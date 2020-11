El doctor personal del astro argentino habló en la puerta de la clínica en La Plata y dio un parte oficial. Confirmó que deberá ser intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural este mismo martes.

Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Armando Maradona, habló en la puerta de la clínica de La Plata en la que se encuentra internado y confirmó el parte oficial del astro argentino, que deberá ser operado este mismo martes por un hematoma subdural.

Leopoldo Luque, médico de Diego Maradona, reveló más detalles sobre la salud del 10: "Está lucido, él comprende. Está de acuerdo con la intervención. Está muy tranquilo". Además, afirmó: "Es una hematoma subdural, es una cirugía de rutina".#FuerzaDiego pic.twitter.com/FpcQMcKsCB — TyC Sports (@TyCSports) November 3, 2020

"Lo voy a operar yo con mi equipo. Lo vamos a operar hoy. Él está lúcido, comprende y está de acuerdo con la intervención. Le expliqué y está muy tranquilo", expresó ante los medios. "Es un hematoma subdural y es una cirugía de rutina. La mayoría de los pacientes que tienen estos hematomas suelen ser añosos y de riesgo. El panorama no cambió, Diego sigue igual", agregó.

Además, aseguró que "Diego sigue con la misma condición clínica, pero con una causa más concreta. No podía ofrecerles los datos con claridad porque no estaban todos los estudios. Los hematomas subdurales son imperceptibles y los pacientes suelen no recordarlos", concluyó.

Desde las 20.00 en la Clínica Olivos, a la que será trasladado en los próximos minutos desde La Plata.