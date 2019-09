Cincuenta. La cantidad de victorias que sumó hasta el momento en todo el año Daniil Medvedev, quien ayer superó en sets corridos por una semifinal al búlgaro Grigor Dimitrov.

No por nada es el tenista que más partidos ganó en el año: medio centenar, por delante de los tres grandes (Djokovic, Federer y Nadal). El estupendo 2019 del tenista ruso Daniil Medvedev mejora hasta sumar la final del Abierto de Estados Unidos, a la que el ruso llegó al vencer al búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 (5), 6-4 y 6-3 en la primera semifinal del último torneo de Grand Slam de la temporada.



Medvedev, que hace unos días pidió disculpas al público de Flushing Meadows luego de algunos cortocircuitos entre el jugador y los espectadores al principio del torneo, eliminó en sets corridos a quien venía de derrotar al suizo Roger Federer. Su adversario de mañana, salía anoche al cierre de la edición entre el español Rafael Nadal y el sorprendente italiano Matteo Berrettini.



Triunfazo de Gustavo Fernández en el US Open. El representante argentino de tenis sobre silla de ruedas derrotó al sueco Stefan Olsson por 7-6 (4) y 6-3, y se metió en semis. "Gusti" ahora espera por el ganador del duelo entre el francés Stephane Houdet y el británico Gordon Reid. En el dobles, ya se metió en la final junto al japonés Shingo Kunieda. Gustavo, número uno del mundo en tenis adaptado, busca hacer historia en el US Open: si lo gana, conseguirá el Grand Slam de la temporada 2019 (ya logró el título en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon).

En dobles



El tenista argentino Horacio Zeballos, en dupla con el español Marcel Granollers, perdió la final de dobles del Abierto de los Estados Unidos, tras caer en la final en dos sets ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.