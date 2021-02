En Liverpool conformó el medio campo con Steve Gerrard y Xabi Alonso y, durante mucho tiempo en el Barcelona compartió la mitad de la cancha con Busquets, Xavi e Iniesta. Para quien es muy amigo de Messi y que cuando llegó a España ya tenía un nombre, tuvo que aprender "a jugar otro juego" bajo la dirección técnica de Pep Guardiola.

"Tuve la suerte de integrar equipos con muy buenos jugadores y grandes entrenadores, y el hecho de estar con los mejores compañeros te permite mejorar. Estar con los mejores todos los días entrenando y jugando te permite crecer", contó quien en el Barsa cambió su posición y formó dupla de zagueros con Gerard Piqué.

"En España tuve que cambiar mi manera de pensar y jugar. Yo venía de toda una vida en la que me decían juga a dos toques, simple y en el Barcelona me dijeron que si tenía la pelota y tenía espacios atacara, que no tenía obligación de entregarla si podía iniciar yo el ataque. Empecé a comprender el juego de otra manera y es una forma de jugar y de sentir que la he disfrutado mucho y me gustaría transmitirla", contó quien ante la insistencia del cronista, admitió que en un futuro cercano le gustaría probar como técnico pero que ahora todas sus fuerzas y ganas están puestas en el proyecto que ayer presentó en San Juan.