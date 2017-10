¿Seguirá? Tras la igualdad sin goles, el "Gallego" Méndez se fue a Buenos Aires y su continuidad al frente de Belgrano es una incógnita.

El DT de Belgrano de Córdoba, Sebastián Méndez, no habló tras el empate sin goles ante Talleres en el clásico, y el volante Juan Brunetta se encargó de desmentir en conferencia de prensa los rumores que hablan de una posible salida del entrenador.



Brunetta aseguró que "Méndez continúa como entrenador. Pasó una semana dura y por eso antes del clásico elegimos resguardarnos y no hablar para estar unidos", pero agregó que el técnico "nunca dijo que se iba".



"El grupo estuvo siempre muy fuerte y él va a continuar. La decisión de no hablar esta semana fue por el momento, estábamos desganados y queríamos tener unos días para hacernos fuertes entre nosotros", continuó.



En tanto que el vicepresidente de Belgrano, Sergio Villella, descartó que Méndez deje de ser el entrenador a raíz de los pobres resultados que el equipo viene cosechando. "No (en referencia a la salida de Méndez). Tenía que volver rápido a Buenos Aires por un problema familiar. El golpe de la derrota con Atlanta (por la Copa Argentina) nos pegó a todos, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes", sostuvo Villella en declaraciones realizadas para Radio Impacto de Córdoba.



El director técnico no se presentó a la conferencia de prensa lo cual avivó los rumores, que vienen circulando sobre su salida después de la caída ante los Bohemios en la competencia federal. "Nosotros preferimos no hablar (con el técnico) en caliente después de un partido, sino hacerlo uno o dos días después. Cuando comience la semana seguramente estaremos charlando con él junto a Jorge (Franceschi, el presidente del club). Fue una mala semana de laburo, y no le quiero dar más trascendencia", redondeó Villella.