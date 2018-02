Antecedente inmediato. Boca y River se toparon por última vez en este verano. En Mar del Plata, la victoria quedó para la Banda por 1-0 con gol de Rafael Santos Borré.

La Supercopa argentina que deben disputar Boca y River, como campeones de la Liga y la Copa Argentina de la temporada pasada, respectivamente, cambiará de escenario y se disputará el próximo 14 de marzo en el estadio "Malvinas Argentinas" de la ciudad de Mendoza.



El partido estaba previsto que se jugara en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero la construcción de una autopista en esa zona de la ciudad complicó los accesos y produjo muchos escombros que podían alterar la seguridad. Ese punto terminó inclinando la balanza para hacer el choque en la Docta y entonces la vecina provincia tomó fuerza para finalmente albergarlo.



"A los organismos de seguridad les preocupan las obras, hay muchos escombros en las zonas aledañas, y aparte el campo de juego no está 10 puntos. Si se mejora esto, se jugará ahí, en Córdoba; si no, se hará en Mendoza", había dicho la semana anterior el presidente de AFA, el sanjuanino Claudio Tapia, en declaraciones a Radio La Red.



La oficialización del cambio se realizó ayer, mediante el twitter oficial de la AFA donde se publicó la novedad tan esperada. La modificación se ratificó debido a que "todos los organismos de seguridad participarán del operativo en las rutas y en cercanías del estadio".



Incluso el Chiqui reconoció en la puerta de la AFA que la sede de Mendoza será la encargada de recibir el espectáculo y descartó la idea de la implementación del VAR. "No creo que sea necesario aplicar la tecnología para un partido", dijo el máximo responsable de la calle Viamonte, descartando la implementación de un sistema que trajo más polémica que soluciones, aunque igualmente se encamina para estar en el próximo Mundial de "Rusia 2018".



Lo cierto es que Boca, ganador del torneo local, y River, ganador de la Copa Argentina, lucharán mano a mano por un título por segunda vez en la historia. La anterior, en 1976, quedó en manos del "Xeneize" por un gol de Rubén Suñé.



La edición anterior de la Supercopa argentina se disputó el 4 de febrero de 2017, y Lanús superó al "Millonario" en La Plata por 3 a 0 con goles de Lautaro Acosta, Nicolás Pasquini y José Sand.

Tanto Boca como River no ganaron aún la Supercopa Argentina y perdieron en dos finales.

Debuta Bebelo el domingo





Emanuel Reynoso (foto), la reciente y última incorporación de Boca en el mercado de pases del verano, estará desde el arranque ante Temperley, el domingo por la 15ta fecha de la Superliga.



Bebelo, de 21 años, quien llegó al "Xeneize" en forma definitiva desde Talleres de Córdoba, estará en la mitad de la cancha en lugar de Pablo Perez, que salió lesionado en el empate del líder del torneo ante San Lorenzo por 1-1, el domingo último en el Nuevo Gasómetro.



Pablo Pérez, capitán de Boca, estuvo ayer en kinesiología y hoy se hará estudios para determinar el grado de la lesión en el músculo sóleo izquierdo, el mismo lugar donde tuvo una distensión por la cual estuvo parado dos semanas. El mediocampista ya está descartado para el domingo ante el "Gasolero" y la idea seria preservarlo para el debut de Boca en la Copa Libertadores de visitante ante Alianza de Lima, el 1 de marzo.