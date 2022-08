El delantero de Atlético Tucumán, Cristian Menéndez, dijo que el árbitro Fernando Espinoza lo 'amenazó' durante el partido jugado el domingo contra Boca Juniors en la Bombonera. 'Espinoza se bajó el auricular y me amenazó', señaló el 'Polaco' Menéndez en declaraciones a TyC Sports. El delantero del 'Decano' acusó al árbitro de 'soberbio' y advirtió que 'un día se puede llevar una sorpresa'. 'Desde el minuto uno te habla mal y siempre amenazando que te va a expulsar', detalló el experimentado atacante que fue suplente pero ingresó para disputar los últimos minutos del partido que Boca ganó por 2-1 al puntero del campeonato.

Casi en simultáneo, Espinoza salió al aire en la radio D Sports y adelantó que ampliará el informe del partido con las declaraciones de Menéndez. 'Tengo las declaraciones de Menéndez que dice que yo lo amenacé durante el partido y que me puedo llevar una sorpresa. Voy a ampliar el informe por mi seguridad', aseguró el árbitro mendocino. Menéndez también criticó la forma de dirigir de Espinoza, quien acumula varias polémicas desde que inició su carrera en Primera División, en 2015.

'Los árbitros se pueden equivocar como todos, pero los modos son importantes y predisponen al clima adentro de la cancha. A veces, se le vuelve en contra porque los jugadores se ponen más agresivos y nerviosos y él debería ser el encargado de generar tranquilidad', destacó Menéndez.

Atlético Tucumán reclamó la jugada del final del partido en la que el defensor Carlos Zambrano le cruzó el brazo y el codo al delantero Ignacio Maestro Puch adentro del área, cuando el atacante tucumano ya había rematado alto sobre el travesaño.

Luego del encuentro, Espinoza explicó, también en diálogo con TyC Sports, que tanto él como el VAR interpretaron que no había sido penal.

'Es un brazo apoyado. Si sacamos la foto, es roja y tiene que ir preso pero hay que ver el movimiento general. Estoy convencido', aseguró Espinoza.

El plantel conducido por Lucas Pusineri, puntero con 32 unidades en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) pese a la derrota en la Bombonera, pasó la noche en Buenos Aires y en las próximas horas retornará a Tucumán, de cara al partido del próximo lunes contra Banfield en el Monumental José Fierro, por la 17ma fecha del campeonato.

El árbitro redobló su apuesta

La polémica volvió a estallar en la fecha 16 de la Liga Profesional en la victoria de Boca ante Atlético Tucumán. El Decano se sintió muy perjudicado por Fernando Espinoza y Jorge Baliño, encargado del VAR, por la jugada entre Zambrano y Maestro Puch en el final, que para muchos era roja al peruano y penal para los visitantes. El árbitro habló y reafirmó la decisión que tomó en cancha.

"Con respecto a la jugada sigo interpretando que es un cierre del defensor Zambrano sobre el delantero Maestro Puch, hay un antebrazo con esa intención de querer bloquear el remate de Zambrano que termina sobre el delantero apoyando su codo-antebrazo y esa acción termina sobre el hombro/cuello. Con una consideración fundamental y reglamentaria que es que no hay un movimiento adicional para agredir a un adversario. No tiene esa intención de golpear, es acción del juego, creo que usa ese brazo como una herramienta y no como un arma. Esa es la interpretación", explicó el juez que fue cuestionado en todo el ambiente.