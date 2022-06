César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales de la AFA, se sumó hoy a las críticas hacia el delantero francés Kylian Mbappé, quien había puesto en duda el nivel del fútbol sudamericano, y en broma le sugirió que "venga a jugar a Chacarita". El DT campeón del Mundo con Argentina en 1978 también celebró el presente del equipo de Lionel Scaloni y aseguró que la "Albiceleste" es candidata "desde la época de (Ángel) Labruna".



En una entrevista con TyC Sports, el "Flaco" fue consultado por las polémicas declaraciones de Mbappé sobre el nivel del fútbol sudamericano y en broma le sugirió que venga a jugar a Chacarita. "Que venga a San Martín... Ahora en serio, esas son cosas para la prensa. Argentina siempre tuvo jugadores para ser respetada en Europa y las grandes figuras nuestras como Sívori y Di Stéfano fueron más que brasileños", planteó.



Luego de la "emocionante" actuación del equipo en Wembley contra Italia, Menotti advirtió que "no es para tirar manteca al techo" pero Argentina es candidata al título desde "la época de Labruna". "Siempre estuvimos ahí desde Labruna, Kempes y Maradona. Somos una de las fuerzas futbolísticas de Sudamérica y del mundo", remarcó.



Menotti recordó que cuando fue contactado por Claudio Tapia para trabajar en los seleccionados, el actual cuerpo técnico encabezado por Scaloni "no tenía contrato" y fue muy elogioso del trabajo que realizaron en estos años.

"Es gente honesta, trabajadora, seria y no venden humo", afirmó.

También enalteció la figura de Lionel Messi y consideró que su felicidad está relacionada con el grupo humano que se formó con la renovación del plantel. "Messi está feliz porque tiene un grupo de excelentes personas. Veo un grupo de pibes unido, fuerte y comprometido con la idea futbolística", subrayó.



Para el "Flaco" esa idea futbolística también "fortaleció la relación con el compromiso con el sentimiento popular" del argentino. En su rol de director de Selecciones, Menotti contó que tiene una "relación cordial y respetuosa" con Scaloni y compañía, que no se mete "cuando no" lo llaman pero que "si hay algo que no" le gusta se lo hace saber a "Chiqui" Tapia. Para cerrar, Menotti, con pasado como jugador y DT de Rosario Central, reveló su idolatría por Ángel Di María, otra de las figuras de la "Scaloneta". "Di María es mi ídolo. Tengo un cariño por su valentía. Si no llega a volver a Central, lo voy a buscar yo", avisó.