El director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, tiene "miedo" que el astro Lionel Messijuegue los próximos amistosos ante Venezuela y Marruecos porque lo nota "muy cansado" debido a sus compromisos con Barcelona y el seleccionado.

"Me da miedo que Messi juegue. Lo veo con una fatiga emocional importante entre la Champions y la Selección. Lo veo muy cansado. Si él tiene ganas de jugar con Argentina, mejor", manifestó Menotti hoy en diálogo con el programa Jogo Bonito (FM 94.7).

Menotti indicó que Barcelona "no juega bien", a pesar de su condición de líder en la liga española y la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, y Messi se puso "el equipo al hombro" en la temporada. "Tiene muchas obligaciones y carga emocional; mucha responsabilidad en sus espaldas", expresó el "Flaco".

Al ex entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978 le gustaría tener una charla con Messi. "Hasta ahora, nunca lo pude hacer", aseveró Menotti quien elogió al crack rosarino: "Messi ya no me sorprende. Todos los lunes digo 'otra vez este pibe me dejó helado'. Siempre tiene un milagro para sorprender. Se cruza con un ciego y lo hace ver".

Por otra parte, Menotti opinó sobre la posible convocatoria del goleador de la Premier League Sergio Agüero a la Copa América Brasil 2019. "Supongo que Agüero va a estar en la Copa América. Está en un momento brillante, su mejor momento. Todo lo que toca es gol. Es un goleador excepcional. Nadie puede discutir su capacidad", aseveró Menotti sobre el ex Independiente, quien no fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para los próximos amistosos. "Siempre dije que Agüero es parecido a Romario. Como sugerencia dije que Agüero y Messi no tenían que estar en esta convocatoria", deslizó el ex DT de Barcelona, Boca y River.

El "Flaco" indicó que "nadie tiene el puesto garantizado" para la Copa América, pero no cerró las puertas para aquel futbolista que deje una buena impresión ante Venezuela y Marruecos. "Quizá algunos de los delanteros ahora la rompe, hace buena dupla con Messi y termina estando. Hay que ver quienes se entienden mejor. Estos partidos no tienen trascendencia. Sirven para probar jugadores y que el técnico los vea", agregó Menotti.

El objetivo del Director de Selecciones Nacionales es que la Argentina se entrene "dos veces por semana" en el predio de la AFA con una selección local. "Seguramente en junio juguemos algunos amistosos en el país. Queremos restablecer la relación con la gente. Que los jugadores sientan la sensación de jugar acá. En su momento vi jugadores con lágrimas en los ojos cuando visitamos otras provincias", anticipó Menotti.

A su vez, Menotti dijo que el actual cuerpo técnico, encabezado por Scaloni, tiene "mucha ganas de aprender", pero que aún no observó "sus formas de entrenar". Alabó a Pep Guardiola porque sus equipos producen "felicidad" por su estilo de juego y admitió que le tiene "respeto" a Diego Simeone. "Tiene su manera y estilo de jugar. Esto es como el cine, te puede gustar o no su forma. A los únicos que no respeto son a los técnicos que no saben a lo que juegan", concluyó el "Flaco".