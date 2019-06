La Selección argentina debe enfrentar este domingo a Qatar tras la derrota con Colombia y el empate con Paraguay. Allí se jugará la clasificación a los cuartos de final de la Copa América. Lejos de haber paz, la Selección es una fuente inagotable de conflictos. César Luis Menotti, que no viajó a Brasil debido a un inconveniente de salud, escribió una columna para un medio español, algo que molestó a los dirigentes de la AFA.

Todo se profundizó cuando el exfutbolista Cristian Nasuti subió a su cuenta de Instagram una foto junto a Menotti, tomando un café en un bar. Pero no todo terminó ahí: el director de selecciones nacionales fue muy crítico con algunos directivos de los clubes. "Hay dirigentes que esperan que la Argentina quede eliminada. Se nota. Es incorrecto que la dirigencia se apoye en los resultados cuando no hicieron nada para defender a la Selección", afirmó. En Brasil, cuando escucharon eso, muchos entraron en cólera.

"Iba a viajar, pero el médico me aconsejó que espere porque tuve un fin de semana con mucha fiebre. Le pregunté si podía viajar y me dijo que no. En estas condiciones no aportaría demasiado. Ahora estoy sin antibióticos", detalló el técnico campeón del mundo en 1978.

En declaraciones a Fox Sports y Diario Popular, el Flaco disparó: "La Argentina tiene que improvisar y hay una utilización política de las críticas. Se critica un proyecto de selecciones que empezará ahora, porque cuando yo llegué solo estaba el presidente de la AFA, por eso me sorprenden los dirigentes oportunistas que critican cuando pierde la Selección y nunca se habían preocupado" .

Con respecto a la actuación de la Selección, Menotti expresó: "No jugó bien, aunque por momentos sí lo hizo. Si la Argentina le ganaba 1-0 a Paraguay, no estaríamos hablando de nada, hay que dejar de lado el resultado. El proyecto empieza después de la Copa América".

Por último, en su análisis sobre la actualidad y el futuro inmediato de la Argentina, cerró: "Ni Cruyff ni Guardiola podrían haber dado vuelta esta historia de la Selección. Ni a ellos les hubiera ido bien. Es una manera de decir, pero refleja el presente que vive Argentina. Scaloni, por supuesto, tiene que ser evaluado, porque todos somos evaluados todos los días. Claro que se hace indispensable ver el desarrollo completo, el panorama completo. Si no lo hacemos y parcializamos la mirada, nos equivocamos".