Son varias las críticas hacia la Selección Argentina de fútbol tras la gira en la que cayó 3-1 frente a Venezuela y ganó 1-0 contra Marruecos, con un pobre funcionamiento en ambos partidos. En ese contexto, apareció encima fuego amigo desde adentro de la Selección y el director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, le cayó con todo al DT del seleccionado, Lionel Scaloni.

El Flaco aseguró sin vueltas estar "preocupado" por el presente del equipo. "La caída con Venezuela no es el problema. El problema es cómo se jugó y cómo se perdió. La verdad no sé lo que se pretendió hacer. En cambio, contra Marruecos, por lo menos desde el fondo con una línea de cuatro firme y bien parada, hubo un principio de orden que le permitió al equipo estar un poco más seguro. Claro que milagros no pueden esperarse", relató Menotti en una entrevista a Diario Popular.

Respecto de los dichos del DT sobre el porcentaje (70%) de la confección de la lista para la Copa América, el entrenador campeón en 1978 dijo que "no es tan sencillo hacer números". En ese sentido, especificó: "Habrá que saber quién es el arquero elegido. Si Armani o Andrada, o quién será el primer central y quién el segundo. Aunque una de las dos funciones es muy probable que la ocupe Otamendi, que a esta gira no pudo llegar".

Por las declaraciones, al Flaco le salió un crítico inesperado: Oscar Ruggeri. El Cabezón se despachó contra el director de Selecciones. "Me extraña de Menotti. Se tienen que reunir en privado y en la cara preguntarle por qué salió a jugar con cinco sin entrenar. Yo le preguntaría a Scaloni eso. Yo jugué con tres y dos a los costados y es jodido si no lo practicás. Lo más sencillo cuando te juntas es jugar con cuatro. Pero no se hace así. Hay que llamarlo al técnico y tener una reunión urgente. Así estamos, no hagan reuniones. El director de Selecciones tiene que estar parado ahí al lado del banco. Después en privado le pregunto qué quiso hacer", reiteró enojado Ruggeri en el programa 90 minutos, por Fox Sports.