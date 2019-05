Hambre de gloria. El zurdo sanjuanino, producto neto de la escuelita Víbora, suma cuatro tarjetas amarillas y será una fija en el choque clave del domingo.

Surgido y forjado en la cantera de Sportivo Desamparados, Darío Ramella es uno de los productos netos del Víbora que estará presente desde el inicio este domingo en un encuentro trascendental por el Federal "A". En Puyuta, Sportivo recibirá a Maipú de Mendoza en donde deberá revertir el marcador (0-1) en el encuentro revancha de los Octavos de Final de la Reválida del certamen y el lateral será titular.



El lateral izquierdo de 26 años encontró recién este año la regularidad que buscó desde siempre, aunque mucho ayudó también la madurez obtenida en Comunicaciones. "Estamos bien, con mucha ansiedad, no terminamos conformes con el resultado y sabemos que hay cosas para mejorar pero fue injusto no haberse traído nada", contó y siguió con su autocrítica: "Jugamos con un jugador más y no pudimos plasmarlo en el resultado, tuvimos tenencia pero es cierto que no tuvimos muchas situaciones claras. Maipú es un rival duro, aguerrido, juega las segundas pelotas pero nosotros tenemos armas para ganar, considero que tenemos mejor equipo por eso confío plenamente que lo vamos a dar vuelta", aseguró. Ramella en silencio y con humildad, se ganó un lugar en este equipo que irá por la remontada ante Maipú. El lateral izquierdo le aportará ese plus y sentido de pertenencia que es fundamental en este tipo de instancias: "Los jugadores del club siempre sentimos algo especial a la hora de salir a la cancha a defender esta camiseta, pero todos los chicos que han venido hemos conformado un grupo excepcional. Todos entendieron rápido lo que significa jugar en Sportivo, por eso considero que vamos a seguir avanzando. Es un grupo muy homogéneo, con muy buena gente, estamos para pelear grandes cosas y creo que merecemos grandes cosas", expresó.



Desamparados se entrenó ayer y su técnico Víctor Andrada tiene varias dudas sobre todo en el sector derecho. El lateral derecho Gerardo Corvalán llegó a la quinta amarilla y Pablo Jofré volante por ese sector también será baja por una fuerte inflamación en su rodilla. Para cubrir ese sector en defensa son dos las opciones para el DT: Carlos Fondacaro o Carlos Rojas. Fondacaro no desconoce esa función porque allí lo hizo hace años cuando jugaba en Boca y Atlético Tucumán. En tanto que Rojas ocupó esa posición en Alianza y si bien viene de superar una rotura de ligamentos el año anterior, el sanjuanino jugó por el torneo local ante Del Bono y lo hizo de la mejor manera.