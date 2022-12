El crack rosarino Lionel Messi consideró hoy "una locura" el momento que vive el seleccionado argentino luego de la goleada 3-0 ante Croacia para el pase a la final del Mundial de Qatar 2022 y afirmó que los jugadores darán "todo" para obtener la Copa del Mundo.



"Es una locura todo lo que estamos viviendo, con cada partido con la gente, lo que se vive en Argentina. Vamos a dar el máximo en la final y dejar todo", aseguró Messi en diálogo con TyC Sports.



Messi, autor del primer gol ante los croatas, consideró "increíble" que la Argentina vuelva a jugar una final del mundo, tal como lo hizo en 1930, 1978, 1986, 1990 y 2014.



"Disfrutemos porque es extraordinario lo que venimos haciendo. Hace un tiempo que vengo disfrutando de esto. Desde que llegamos a este Mundial estábamos confiados en este grupo, de que lo íbamos a sacar adelante. Después de perder con Arabia le pedimos confianza a la gente. Vamos a jugar una final más y a disfrutar de todo", expresó el máximo goleador argentino en Mundiales, con 11 tantos.



"Puertas adentro sabíamos que podíamos llegar a la final. No le íbamos a regalar nada a nadie. No éramos los máximos candidatos y demostramos partido a partido. Salimos de una difícil cuando perdimos, pero dimos todo", agregó el capitán argentino.



"Me acuerdo de mi familia; son lo máximo. Me acompañó siempre. Pasamos momentos duros, buenos. Es disfrutarlo con ellos y la gente; en Argentina debe ser una locura", expresó Messi, quien disputará su segunda final en una Copa del Mundo el próximo domingo ante el ganador del partido de mañana entre Francia y Marruecos.