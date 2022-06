El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, consideró hoy que "fue una final hermosa" y "un partido completo" del equipo en la Finalissima contra Italia en el estadio Wembley de Londres.



El "10" volvió a levantar un trofeo con la Selección nacional y expresó su alegría por la actuación del equipo en la Finalissima.



"Fue una final hermosa, un partido completo y lleno de argentinos. Sabíamos que iba a ser un lindo partido, en un lindo escenario y por suerte se nos dio", valoró Messi en declaraciones a ESPN.



El capitán, con el trofeo en la mano, remarcó la importancia de ganar un título en el mítico estadio Wembley en un marco plagado de hinchas "albicelestes".



Messi consideró que el primer gol de Lautaro Martínez "cambió el partido" ya que al principio el trámite se les había complicado.



El "10" lamentó no haber podido anotar un gol y reveló su "fastidio" porque la organización cambió la pelota con la que se habían entrenado en los días previos.



"Este grupo está preparado y fue una demostración más que, con humildad, estamos para pelearle a cualquiera", afirmó.



El jugador de París Saint Germain remarcó que Italia "era una linda prueba" ya que "es la actual campeona de Europa" y subrayó el valor de "acostumbrarse a ganar".



"Esta selección lleva no sé cuanto sin perder y eso es un plus", indicó.



A 173 días del inicio de la Copa del Mundo en Qatar, Messi señaló que el equipo intentará "seguir" creciendo "para llegar de la mejor manera" al debut contra Arabia Saudita en Lusail. "Ojalá lo podamos lograr", completó.