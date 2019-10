Lionel Messi, el crack de la Selección Argentina y Barcelona, habló en Perros de la Calle de la gran relación que lo une con Juan Román Riquelme y avisó que tratará de estar en la despedida del máximo ídolo de la historia de Boca.

"Hablo mucho con Riquelme. Si puedo, voy a ir a su despedida", soltó la Pulga. Una frase que seguramente conmovió a Román y a todo el pueblo argentino.

Cuando anunció el partido despedida, Román había hablado de su sueño de ver a Messi en la Bombonera: "Me gustaría invitar a Leo al partido de mi despedida. Me pidió que lo haga en la fecha en la que no juega, sería el único que me permitiría que esté por fuera de los muchachos de mi club. Sería maravilloso, ojalá... Sería un sueño ver a Messi con la camiseta de Boca", había señalado Riquelme. ¿La Pulga le cumplirá ese sueño?

Fuente: Popular