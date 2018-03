Lionel Messi destacó que cree que el Mundial de Rusia 2018 es la gran oportunidad de alzar la Copa del Mundo, que puede ser su última gran competencia con la selección argentina y ratificó: "La deuda es con nosotros mismos; a la gente no le debemos nada".

En una entrevista exclusiva con Fox Sports, el crack rosarino recordó la final de 2014: "Imaginate si hubiésemos sido campeones del mundo. Hubiese cambiado todo para todos. Y fuimos merecedores, porque tranquilamente podríamos haber ganado nosotros. La foto mía caminando al lado de la Copa es una foto dura, porque estábamos a nada de ganarla, y terminar pasando por el costado fue muy duro."

Sobre sus sensaciones ante la derrota, Messi fue claro: "Cuando pierdo siento bronca, impotencia, me duele. Desde que llegó mi primer hijo Thiago vivo todo de otra manera, pero eso no significa que no me duele ni me afecta perder. Y lo mismo le pasa a mis compañeros. Todos somos muy competitivos y queremos ganar todo lo que jugamos."

Acerca de las tres finales perdidas, el capitán del seleccionado argentino evaluó: "Creo que la deuda la tenemos con nosotros mismos. A la gente no le debemos nada. Nosotros dimos el máximo siempre, llegamos a tres finales. Y no se dio porque Dios no quiso. Pero nosotros queremos sacarnos esa espina y poder conseguir un título. Habiendo estado tan cerquita, es una decepción para nosotros mismos y queremos saldar esa deuda en Rusia."

Messi también dejó entrever que, tal vez, en Rusia dispute su último Mundial. "Siempre tomamos cada Mundial como la gran chance, y ahora más que nunca. Después de esto se va una generación importante donde prácticamente van a cambiar muchos jugadores, pienso yo. Es una linda oportunidad, preparándonos de la mejor manera. No pudimos hacerlo en la eliminatoria por como se dio, pero creemos que es el momento. Porque no hay otro Mundial más. Hay que pensar que puede ser, o va a ser, el último, y vamos a intentar de aprovechar la chance."

Sobre el futuro albiceleste, la Pulga no dudó en que surgirán nuevos grandes jugadores. "Después viene una linda generación joven, trabajando con los juveniles, con Placente y Aimar en la Sub 17 y Sub 20 y ojalá todo eso sea beneficioso para el futuro."

Luego, Lionel Messi mostró su costado más íntimo y abrió las puertas de su intimidad: "A mi y a mi mujer nos gustaría tener una nena, pero recién llega el tercero. Hay que esperar un poquito y ya veremos. Como padre soy un poco reflejo de lo que fui aprendiendo en mi casa cuando era chico, y a eso le sumé lo que fui aprendiendo. Ya tengo tres hijos y es diferente a todo. Thiago está ahora con el tema del fútbol y con la Play. Está en un momento en el que me vuelve loco con eso, y cuando tengo tiempo juego con él, pero también con mi mujer ponemos límites para criarlos de la mejor manera."