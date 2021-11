Nota de TN

Lio Messi afirmó que le gustaría volver al Barcelona en algún momento como “secretario técnico” para ayudar al club al que dijo amar. “Sí, siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien”, aseguró en una entrevista con el diario deportivo catalán Sport.

El astro argentino dijo que podría volver como exjugador a la entidad en la que debutó. “Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera”, dijo. Y añadió: ”Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo”.

La entrevista realizada en París será publicada completa en las próximas horas, aunque algunos adelantos fueron divulgados en la página web del periódico.

En la entrevista, según reveló la publicación, Messi habló durante media hora con los enviados de Sport en su casa de París.

A lo largo del reportaje, el capitán de la selección argentina habló de su paso por Barcelona, sus recuerdos del Camp Nou, su relación con los compañeros de vestuario y su futuro. Además, analizó su presente en el PSG y se refirió a las posibilidades de que su nuevo club gane la Champions y su chance de llevarse su séptimo Balón de Oro.

Sport solo dio a conocer un breve video de 47 segundos de duración en el que Messi menciona sus ganas de volver a Barcelona como exjugador, ya que afirmó que le gustaría ser secretario técnico, cerrando así las puertas a un eventual regreso como futbolista tras su paso por el club parisino.

Cómo es el presente de Lionel Messi en el PSG francés

El jugador no vive un gran momento en el PSG francés y atraviesa problemas físicos evidentes. El viernes, en el partido entre el París Saint-Germain y el Lille, esta realidad quedó plasmada en el campo de juego. El delantero fue reemplazado en el entretiempo y le dejó su lugar a Mauro Icardi, lo que desató la alarma del entrenador del seleccionado Lionel Scaloni de cara a la próxima doble fecha de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022 ante Uruguay y Brasil.

El partido con Uruguay, correspondiente a la jornada 13, se jugará el viernes 12 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. En tanto, cuatro días después. Argentina recibirá a Brasil en San Juan.

Lio Messi y su amor por el Barsa

Ya el jueves Messi se había ausentado del entrenamiento por una molestia. El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, dijo entonces: “Vamos a evaluarlo y veremos si puede estar para jugar”. Evidentemente no estaba listo para saltar al campo de juego.

En los 45 minutos que disputó ante el Lille se vio un Messi atípico: desconectado de sus compañeros, con escasa participación y muy errático cerca del arco rival. Ni siquiera salió al campo de juego para disputar la segunda mitad. “Leo sintió una molestia y salió por prevención”, dijo Di María tras el partido en el que brilló con una asistencia y un gol en el 2-1 al Lille.