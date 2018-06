Messi, sin pdoer entender el empate

Será una situación que recordará y que analizará durante un buen tiempo. Le costará dormir. El penal errado por Lionel Messi ante Islandia en el debut de Argentina duele por el empate final y por verlo a él con el grito atragantado, enojado al final pateando la pelota por el aire. Y el mismo Leo se hizo cargo. "Nos vamos tranquilos, con bronca y dolidos por el hecho de errar el penal, porque me siento responsable de no habernos podido llevar los tres puntos, porque no tengo dudas de que con el penal hubiese cambiado todo", soltó el 10 y capitán, dolido, pero al mismo tiempo mostrándose entero para lo que viene, porque su mensaje tiene que ser positivo.

"Sí, obvio que sí me siento responsable, como dije, sacar una diferencia en ese momento... Hubiese sido otro el partido, nos hubiésemos tranquilizado, empezar a jugar con el nerviosismo de ellos también. Por ahí nos aceleramos, la impaciencia de querer hacer el gol, hacía que juguemos acelerados. Obviamente que el penal fue doloroso", agregó Messi en cuando al disparo que le atajó Halldórsson a los 19 minutos del segundo tiempo. ¿Por qué lo pateó así? "Lo decidí en el momento, quise pegarle fuerte a ese palo, me salió a media altura, y el arquero justo fue para ese lado".

"Obviamente que me duele haber errado el penal porque nos daba la ventaja, y ponerte con una diferencia te cambia el partido. Como en el primer gol, que no lo pudimos mantener porque nos empataron rápido", completó, para dejar el tema cerrado y pensar en lo que viene.

Por otro lado, la Pulga dijo que escuchó la banca de la hinchada ni bien falló el penal. "Siempre fui un agradecido y hasta antes de ese momento también, fue un momento muy especial porque estaba mal por haber errado el penal. pero sabíamos que estaba lleno de argentinos, un par de día antes nos enteramos de la locura que se vive siempre con la gente nuestra", soltó desde Moscú.