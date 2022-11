A ocho días del comienzo del Mundial, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se refirió este viernes a la posibilidad de que la albiceleste se quede con la Copa del Mundo en Qatar 2022 y a las presiones que recibe el conjunto de Lionel Scaloni para que ello ocurra.

“Vamos a ir a pelear, pero no vamos a ser campeones de entrada como pensamos los argentinos”, aclaró durante una entrevista con el diario Olé y considero luego que, para mantener las expectativas intactas hacia dentro del seleccionado, es necesario “aislarse de todo lo que vive la gente”.

“Si bien nosotros tenemos una ilusión grande y somos conscientes de que estamos pasando un buen momento, tenemos que ser realistas y entender que es un Mundial. Es algo muy difícil. Para nosotros, siempre fue complicado llegar hasta la Copa del Mundo e hicimos lo imposible para poder estar”, acotó.

Reveló además que su familia -integrada por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Mateo, Thiago y Ciro- también está “viviendo una ansiedad muy grande”. “Están todo el tiempo mirando videos de la Selección, los posibles cruces, partidos, rivales, cuando nos vamos para allá...”, contó.

De cara a los encuentros que la Argentina disputará a partir del próximo 22 de noviembre, Messi insistió en que “cualquier detalle te puede dejar afuera y que en un partido puede pasar de todo”. “No siempre se da la lógica. Pero eso no quita que no vayamos a jugar con la misma intensidad y concentración de siempre”, explicó.

Por ese motivo, para él es muy importante “empezar ganando”. “Si comenzamos con buen pie y sumamos de a tres, vamos a ganar tranquilidad para lo siguiente”, dijo. Y precisó: “Hoy decimos una cosa y después pasa otra. Es por eso que hay que centrarse ahora en el primer partido”.

A continuación, pidió dejar de lado las “estadísticas” y el “récord lindo”, en referencia al invicto de 37 partidos con el que cuenta La Scaloneta. “Eso no nos importa tampoco”, comentó. En la misma línea, reflexionó que el equipo está preparado: “Las malas van a venir en algún momento y las vamos a pasar”. Y reiteró: “Creo que vamos a estar preparados. Ojalá no sean todas malas y sigamos adelante. Pero estamos bien como llegamos, sin pensar en lo que conseguimos”.

Consultado sobre si hizo alguna promesa en caso de alcanzar el sueño mundialista, Messi se sinceró: “La verdad que no soy de hacer promesas ni he hecho promesas. Simplemente, siempre pienso que Dios es el que decide. Dios sabe cuándo es el momento, cuál es el momento y lo que tiene que pasar”, dijo. Y cerró: “Lo que tenga que venir, va a venir y creo que él es el que decide. Simplemente pienso en eso, la verdad es que no voy a hacer ninguna promesa”.

En los últimos tramos de la entrevista, el siete veces ganador del Balón de Oro dejó un mensaje para los hinchas: “Agradecido por todo el cariño de siempre. Estoy ilusionado como ustedes. Y bueno, esperemos de dar el máximo como siempre y de pelearla. Se la vamos a pelear a cualquiera porque este grupo pelea todos los partidos de igual a igual, jugando mejor o peor. No tengo dudas de que no va a regalar nada, que pueda salir de la mejor manera y ojalá Dios nos ayude”

Y finalizó, con un detalle muy importante: “Hoy por hoy siento muchas similitudes de este grupo con el de 2014 y todo ese proceso hasta el final del Mundial. Me parece muy parecido por ese lado, el grupo que se armó, la fortaleza grupal y mental. Creo que me quedó la enseñanza de que empezar el Mundial bien y ganando el primer partido es fundamental y te marca muchísimo para el resto de la competencia”.

