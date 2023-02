El rosarino Lionel Messi, autor de un gol, le posibilitó a París Saint Germain, líder de la Ligue 1, quedarse con una contundente y clara victoria por 3-0 como visitante, ante el escolta Olympique, de Marsella, para afirmarse en la cima de la posiciones de la Liga de Francia, tras finalizar hoy la 25ta. fecha del certamen, y en la previa de la gala de mañana de la FIFA en un evento que se desarrollará muy cerca de la torre Eiffel y en la que es el gran candidato a quedarse con el premio "The Best".



El estadio Vélodrome, de Marsella fue testigo de una soberbia actuación del argentino campeón del Mundo en Qatar 2022, quien deslumbró durante los 90 minutos y llevó al PSG a la victoria.



Dos asistencias para los goles del francés Kylian Mbappé, a los 25 minutos del primer tiempo y los 10 del segundo, más un tanto de su autoría, a los 29 del período inicial, con asistencia del propio "Kiki", le pusieron rúbrica a una destacada labor de "Lío", que sirvió además de ganar para alejar los fantasmas que sobrevolaban en París tras las últimas actuaciones del PSG, tanto en la Liga de Francia, como en la Liga de Campeones de Europa.



En esta última instancia el PSG cayó 1-0 como local en partido de ida de los octavos de final de la competencia europea y ahora tendrá que ir a Alemania el 8 de marzo para jugarse todos los boletos hacia los cuartos.



El conjunto de la capital francesa, que no contó con una de sus estrellas, el brasileño Neymar por lesión, y además sufrió otra del defensor Presnel Kimpembe, de aparente gravedad, con el triunfo se afirmó en la Ligue 1 y se consolidó en la punta, ahora ocho puntos por encima de Marsella.



La sociedad Messi-Mbappé funcionó a pleno en Marsella y los dos llegaron a cifras redondas en sus carreras en el mismo encuentro, ya que con su tanto "Lío" alcanzó los 700 en clubes, mientras que el francés sumó 200 con la camiseta de PSG alcanzando la marca del uruguayo Edinson Cavani.



Ese encuentro entre el mejor jugador y el goleador del Mundial de Qatar se vio como nunca antes con la camiseta del club parisino, potenciando las expectativas futuras del club capitalino sobre todo para la competencia de la Champions League, algo para lo que los dueños de la institución no reparan en gastos para alcanzarla.



Los pases milimétricos que se convirtieron en asistencias entre ellos que terminaron en goles y los posteriores abrazos celebratorios reflejaron la única identidad posible que los vincula a ambos: el buen fútbol.



Y esa final que el rosarino le ganó al parisino en Qatar hace que mañana Messi pueda apropiarse del premio The Best que otorgará la FIFA, y para la que también están ternados el arquero Emiliano "Dibu" Martínez en su posición y el técnico Lionel Scaloni.



También está en la terna junto a Marruecos y Japón la "hinchada argentina", que de ganar el premio a la mejor del Mundial de Qatar, podría ser representada por el propio Messi a la hora de recibir el premio.



Por todo esto fue que la jornada dominical resultó ideal para Messi, que ratificó su condición de "Best" antes de la propia entrega de ese premio jugando para un PSG con el que todavía no resolvió si renovará contrato, cuando la entidad francesa espera impaciente para concretarlo.



Porque este domingo, como casi siempre, "Lío" volvió a acaparar toda la atención, ese magnetismo involuntario que gestionan su cabeza y sus pies mágicos, que seguramente volverán a ser reconocidos mañana, aunque no justamente por lo hecho en PSG, sino en el más alto objetivo deportivo de su vida: la Copa del Mundo con el seleccionado argentino.



Y en el mientras tanto, hoy volvió a exhibir su talento inigualable a los 35 años al borde del mar Mediterráneo, en medio de una Liga de Francia que registró los siguientes resultados:



Lorient 0 - Auxerre 1, AC Ajaccio 2 - Troyes 1, Clermont 1 - Racing de Estrasburgo 1, Nantes 0 - Rennes 1, Reims 3 - Toulouse 0 y Mónaco 0 - Niza 3.