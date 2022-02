La prensa deportiva francesa cambió las críticas por elogios hacia Lionel Messi tras la goleada del París Saint Germain sobre el Lille, en un partido en que el astro argentino convirtió un gol y volvió a brillar, a ocho días del cruce ante el Real Madrid por los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Fue un recital de Messi que realizó un gran partido; fue una exhibición del argentino", tituló ayer el diario deportivo L"Equipe. La Pulga fue protagonista el domingo en la goleada del PSG por 5 a 1 ante el Lille, actual campeón del fútbol francés, por una nueva fecha de la Ligue 1, donde el club parisino sacó una ventaja de 13 puntos sobre el Olympique de Marsella que dirige el argentino Jorge Sampaoli.

En la prensa francesa calificaron la actuación del rosarino y capitán del seleccionado argentino como "el regreso del mejor jugador del mundo", y destacaron que "ha recuperado la confianza". Esta situación se da luego de las críticas sufridas por el argentino en el cierre del año pasado e inicio de este debido a su rendimiento no acorde a lo esperado en su llegada a París. Además, el zurdo regresó tras las Fiestas de nuestro país con retraso ya que se contagió de coronavirus.

De cara al futuro inmediato del equipo que dirige Mauricio Pochettino, el martes 15 de febrero el París Saint Germain recibirá en el Parque de los Príncipes al Real Madrid, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Tocayo



Comenzó a disputarse la Copa Libertadores Sub 20 para Newell"s y quien lleva la camiseta 10 es Messi. No Lionel sino Joaquín, un jugador de 19 años que no tiene ningún parentesco con la Pulga pese a semejante coincidencia. Vive en Coronel Arnold, a 40 km de Rosario, y en ese pueblo hay tres familias Messi, aunque ninguna vinculada al 10 del PSG.