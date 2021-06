La fiesta no fue completa para Lionel Messi en el inicio de su sexta Copa América, alcanzando un nuevo récord. Porque a pesar de un verdadero golazo de tiro libre y de haber sido uno de los puntos altos de Argentina, fue empate 1-1 ante los chilenos en Río de Janeiro.

Apenas finalizado el encuentro en el estadio Nilton Santos, el 10 de la Selección habló ante las cámaras de la TV Pública y TyC Sports. Y fue crítico, lejos de mostrarse conforme. Primero, hizo un análisis a partir del 1-1: "La jugada del penal y el empate les dio a ellos tranquilidad, más que a nosotros. Empezaron a manejar la pelota. No podíamos tenerla y se complicó el partido".

Luego, fue más global: "Faltó tranqulidad. Cuando nos pusimos en ventaja, no pudimos tenerla. La cancha no ayudaba. Nos faltó tener el control de la pelota, jugar más rápido. Sí lo hicieron ellos. El penal no lo veo, pero cambió el partido".

Y para completar sus declaraciones, lamentó no haber sumado de a tres en este arranque: "Queríamos empezar ganando. Era importante empezar con una victoria, contra un rival muy difícil. Uruguay será parejo y complicado, duro para empezar esta Copa América. Queríamos empezar ganando, ahora hay que pensar en Uruguay".