El sábado, Ángel Di María tuvo una muy emotiva jornada en París Saint-Germain. El Fideo disputó su último partido en PSG tras siete años, anotó un gol en la goleada 5-0 sobre el Metz por la Ligue 1 y fue despedido con un pasillo por sus compañeros y la ovación de todo el Parque de los Príncipes, el estadio del monarca francés.

Al día siguiente, los mensajes de despedida siguieron y Lionel Messi, su compañero en el elenco francés y la Selección Argentina, le dedicó un posteo.

"Fue un placer haber compartido este último año con vos en París. Nos conocemos hace mucho tiempo pero no es lo mismo estar el día a día a vernos cada tanto. Me confirmaste lo que ya sabía, que sos una gran persona, tanto vos como tu familia. Como jugador y sobre lo que hiciste en este club no hay nada que decir: todo impresionante. Les deseo lo mejor en este nuevo paso, ¡los vamos a extrañar!", publicó la Pulga en su cuenta de Instagram.