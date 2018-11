A pesar de ser un diario con sede en Madrid, Marca celebró la entrega de sus premios en Barcelona, donde además, la máxima estrella del club culé se quedó con el premio más valioso de todos: el del Pichichi, que reconoce al goleador del certamen. Sin embargo, no fue el único que tomó con sus manos, ya que también fue reconocido por el cetro "Alfredo di Stéfano", entregado a su persona por sexta vez en su carrera en concepto de "mejor jugador" del torneo.

"Es bueno que la Liga esté más competitiva que nunca, nada es fácil, cualquiera gana a cualquiera y ojalá siga así bastante tiempo. Siempre me quedo con la importancia que tienen los goles más que con su belleza", dijo el argentino con el trofeo en sus manos, obsequiado tras sus 34 goles con Barcelona en la temporada 2017-2018.

En el evento, el futbolista también fue reconocido por su aporte al Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat, casa de la lucha contra el cáncer infantil en la ciudad condal. Sobre su ayuda, expresó: "Fue un momento extraordinario, se consiguió muy rápido el objetivo gracias a la ayuda de muchísima gente así que estoy feliz de que eso esté en marcha. Fue un sueño". Su ayuda y posterior recaudación permitió la construcción de un nuevo espacio que aumentará la capacidad del edificio en un 30%.

Respecto del hombro y tras su regreso a las canchas, exteriorizó: "Me encontré bien, al principio con un poquito de miedo porque no había tenido mucho contacto. Pero a medida que fue pasando el partido me fui soltando un poco más ".