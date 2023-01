El astro Lionel Messi, campeón con Argentina en el Mundial de Qatar, fue elegido como el mejor jugador de 2022 en el tradicional escalafón que elabora anualmente y oficializó hoy el diario inglés The Guardian, por delante del francés Kylian Mbbapé.



"Tras una temporada baja 2021/22, la primera en el PSG, nadie sabía qué esperar de Messi en el Mundial. Pero volvió del verano europeo escupiendo fuego. Marcó goles y dio asistencias en el campeonato francés y luego llevó a Argentina a la gloria por primera vez desde 1986", aseguró el rotativo justificando el primer lugar del rosarino.



Esta es la sexta vez que Messi termina en la cima del top 100 de The Guardian y de los 206 votantes, 156 lo eligieron como número uno del mundo en 2022.



En el podio también figuran el delantero Mbappé, figura del PSG y autor de tres goles en la final de Qatar ante Argentina, y tercero otro francés, Karim Benzema, del Real Madrid y que no jugó la Copa del Mundo a causa de un desgarro.



Los 10 mejores de The Guardian en 2022 son los siguientes:



1) Lionel Messi (Argentina-PSG)

2) Kylian Mbappé (Francia-PSG)

3) Karim Benzema (Francia-Real Madrid)

4) Erling Haaland (Noruega-Manchester City)

5) Luka Modric (Croacia-Real Madrid)

6) Kevin De Bruyne (Bélgica-Manchester City)

7) Robert Lewandowski (Polonia-Barcelona)

8) Vinicius Junior (Brasil- Real Madrid)

9) Thibaut Courtois (Bélgica-Real Madrid)

10) Mohamed Salah (Egipto-Liverpool).