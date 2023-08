El astro argentino Lionel Messi se mostró hoy en plenitud con su nueva vida en Estados Unidos y aseguró que se encuentra "muy feliz con la decisión" de jugar en Inter Miami, que tomó de forma premeditada junto a su familia tras su salida del París Saint-Germain.



"Estoy muy feliz con la decisión que tomamos junto a mi familia, no sólo por lo deportivo sino por cómo vivimos el día a día acá, por cómo disfrutamos de la ciudad y por el trato recibido por la gente, que fue espectacular. Estoy agradecido y feliz", compartió este jueves en su primera conferencia de prensa tras su arribo al estado de la Florida.



El capitán del seleccionado argentino transmitió sus sensaciones a menos de un mes de incorporarse al Inter Miami, con el que jugará este sábado la final de la Leagues Cup ante Nashville, que puede convertirlo en el futbolista más ganador de toda la historia del fútbol con 45 títulos.



"La adaptación a la ciudad fue muy fácil porque estábamos convencidos de venir y la gente lo hizo todo más sencillo. Cuando salí de Barcelona a París fue complicado, esto fue totalmente diferente. Es una ciudad con muchos latinos y el latino es más cercano, más demostrativo, eso es muy importante para disfrutar", diferenció.



"Todavía nos estamos acomodando porque hace poco que llegamos, no tenemos la casa en la que vamos a vivir definitivamente durante todo este período, pero todo resulta muy fácil por el trato de la gente tanto en el club, como la afición y también en el día a día en la calle", expresó sonriente.



Messi, de 36 años, recordó que "vivir en Estados Unidos" fue un objetivo que siempre tuvo "en mente" porque conocía Miami por visitas de vacaciones y "sabía de qué se trataba esta ciudad".



"Llegué con mucha ilusión, con ganas de seguir obteniendo resultados como lo hice a lo largo de toda mi carrera. Al principio me costó un poco el tema de los entrenamientos y los partidos porque venía de un mes o mes y medio de descanso pero ya me siento muy cómodo", contó el capitán del Inter Miami, que contabiliza nueve goles en seis partidos jugados con la franquicia de la Major League Soccer.



"El equipo tuvo un crecimiento muy grande desde la llegada del 'Tata' (Gerardo Martino). Que hoy estemos a punto de jugar una final puede significar una sorpresa pero nosotros nos preparamos para esto: competir y ganar títulos", planteó.



"Desde que empezó esta competición (Leagues Cup) sabíamos que era una oportunidad de comenzar de cero. Llegó un nuevo director técnico, muchos jugadores se incorporaron al plantel y nos adaptamos muy bien. Tuvimos la posibilidad de cambiar las cosas por cómo veníamos en la Liga", apuntó.