El astro argentino Lionel Messi integra el equipo ideal del 2020 que armó hoy la prestigiosa Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).



A los 33 años, el crack rosarino se mantiene entre los mejores futbolistas del mundo y fue elegido como uno de los mejores delanteros del año.



Messi, quien este año fue goleador de La Liga española, es el único sudamericano del equipo ideal que tiene exclusivo protagonismo europeo.



El arquero es el alemán Manuel Neuer; en la defensa están el inglés Trent Alexander-Arnold, el neerlandés Virgil van Dijk, el español Sergio Ramos y el canadiense Alphonso Davies; en el mediocampo el alemán Joshua Kimmich, el español Thiago Alcántara y el belga Kevin de Bruyne; y en la delantera acompañan a Messi, el polaco Robert Lewandowski y el portugués Cristiano Ronaldo.



El capitán de Barcelona volverá a enfrentarse a CR7 mañana luego de casi mil días en el partido de Liga de Campeones de Europa contra Juventus.



Su entrenador, el neerlandés Ronald Koeman, fue consultado por la eterna comparación y esquivó elegir a uno de los dos ya que hay que "disfrutar" a los "dos mejores del mundo durante los últimos quince años".



"Es fantástico que hayan mantenido este nivel durante quince años, donde para mí han sido los dos mejores del mundo. Mi reconocimiento es para ellos porque sus características son muy diferentes, pero ambos son capaces de marcar goles, hacer 'hat tricks', ganar títulos... No se trata de decir cuál es el mejor porque los dos han hecho y ganado muchas cosas. Se trata de disfrutar mañana con ellos", expresó Koeman.



En los últimos días, Messi también fue confirmado como uno de los candidatos al premio "The Best" de la FIFA y también forma parte de la votación para el armado del equipo del año de la UEFA.