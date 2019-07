Muchos le reprochaban a Lionel Messi que nunca cantaba el himno cuando le tocaba jugar con Argentina. Y contra Venezuela, en cuartos de la Copa América, la Pulga sorprendió todos al entonar de punta a punta las palabras que hace más de 200 años tomaron vida gracias a Blas Parera y Vicente López y Planes. Contra Brasil, como se esperaba, el Diez volvió a repetir su acción.

"Nunca me importó. Una vez que ya empezaron con eso, a propósito no lo canto, si no me cambia nada. Es una boludez. Me llega cuando suena, a todos, siempre. Cada uno lo vive a su manera", había dicho en su momento el rosarino sobre las personas que lo criticaban por no interpretar el himno. Y ahora, contra el equipo de Tite, se volvió a inspirar.