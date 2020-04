David Beckham es el nuevo protagonista que se mete en el duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El inglés demostró su preferencia por el argentino en una entrevista para la agencia de noticias Télam. El ex Real Madrid no dudo en comparar a Messi y Cristiano, aunque sorprendió al elegir al argentino del Barcelona por encima del portugués. "Messi es único como jugador y no hay otro como él. Él, como Cristiano, que no llega a su nivel, están por encima del resto", opinó Beckham, quien también recordó el duelo que tuvo contra el crack del Barça en la Champions League 2012/13. "Nosotros íbamos por delante. Entro él y marcó el Barcelona. Yo disfrutaba jugando y el equipo estuvo bien", manifestó.

INGLATERRA

Rebaja a Pochettino

El ex-entrenador argentino del Tottenahm, Mauricio Pochettino, sufrirá una quita en la indemnización que el club debe realizarle con motivo de la crisis financiera causada por el coronavirus. El DT debía cobrar 10 millones de euros en cuotas por haber sido echado, aunque ahora esa cifra disminuirá.

RIVER

Scocco tiene claro el cierre

El actual delantero de River, Ignacio Scocco, quien aún no anunció si renovará su contrato, sostuvo que "cuando me retire de la práctica de alto nivel, jugará uno o dos años en el club de mi pueblo: Hughes FC". La institución está ubicada en la localidad de General López, en Santa Fe.