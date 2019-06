Confianza. Messi confía plenamente en el seleccionado argentino aunque expresó no estar haciendo su mejor Copa.

Lionel Messi resaltó que el seleccionado argentino llega "muy bien" para enfrentar a su par de Brasil este martes en una de las semifinales de la Copa América, a la vez que ejerció autocrítica y consideró "no estar haciendo" el mejor torneo continental en este 2019.



"Para enfrentar a Brasil llegamos muy bien, pero debemos estar muy concentrados", expresó el capitán. El astro rosarino, de 32 años, puntualizó que "es difícil elegir un favorito entre Argentina y Brasil". "Ellos son locales, estarán con su gente", contempló el crack del Barcelona, quien ayer sorprendió a muchos cuando entonó completo el himno nacional en la previa del compromiso ante la "Vinotinto". "No estoy haciendo mi mejor Copa" expresó el Diez que además subrayó el "mal estado" de la mayoría de los campos de juego. "Las canchas, realmente, no están bien", dijo el rosarino.



Scaloni banca



Scaloni disintió con quienes piensan que Messi no apareció en toda su dimensión, al subrayar que su aporte "es esencial" tanto dentro como fuera de la cancha.



El "Kun" confía



Sergio Agüero se refirió al próximo choque: "Siempre enfrentar a Brasil es importante. Intentaremos jugar de la mejor manera, ellos deben estar preocupados".