El astro Lionel Messi revolucionó la ciudad de Napóles, donde brilló Diego Maradona, en la previa del duelo de hoy entre Napoli y Barcelona por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa que no escapó al alerta por el brote de coronavirus en Italia.

El partido se jugará en el estadio San Paolo de Nápoles, a partir de las 17, hora argentina, y será televisado por ESPN.

Messi, junto con el resto de la delegación de Barcelona, arribó ayer a Italia y pasó por los controles en el aeropuerto de Nápoles.

Cada integrante del plantel que dirige Quique Setién se sometió a un escáner que registró su temperatura corporal. El aparato constató que no tenían fiebre y de esa manera continuaron por sus propios medios.

El equipo "culé" se trasladó al hotel NH Napoli Panorama donde fue recibido por un grupo de hinchas cuya atención se depositó exclusivamente en Messi.

El corona virus afectó principalmente a China, país donde se originó, pero ya se propagó a otros lugares del mundo como Italia que registró seis muertos y más de 200 infectados. Este hecho provocó la suspensión de varios partidos de la Serie A como Inter- Sampdoria, Atalanta- Sassuolo y Verona- Cagliari.

La UEFA desestimó la suspensión del partido, teniendo en cuenta que los casos de coronavirus se reportaron en la zona de norte de Italia, lejos de Nápoles, ubicado en el sur.

Los napolitanos palpitan el choque ante Barcelona con el recuerdo permanente de Maradona, el futbolista que entre 1984 y 1991 convirtió goles, fabricó gambetas y ganó títulos. Napoli ama a Diego, su ídolo eterno.

La comparación entre Messi y Maradona se reavivó en la tierra donde el fútbol también se vive de manera intensa.

La página oficial de Twitter de Barcelona se permitió un juego con la cita de los héroes argentinos a través de un truco fotográfico donde Messi y Maradona acomodan una pelota en pleno partido.

Napoli, con Gennaro Gattuso como entrenador, buscará repetir los éxitos que obtuvo ante Liverpool, vigente campeón, y Juventus en la fase de grupos.

Barcelona, que apunta a la Liga de Campeones como su máximo objetivo, logró resultados positivos en las fechas recientes de la liga española que lo devolvieron al primer lugar y disiparon una crisis futbolística.

El equipo de Setién tendrá una semana decisiva porque luego de su compromiso en Nápoles afrontará el clásico ante Real Madrid, su escolta en el campeonato español, en el estadio Santiago Bernabéu, programado para el domingo 1 de marzo.

La ida de los octavos de final de la Champions League tendrá continuidad con el duelo entre Chelsea, con el arquero Wilfredo Caballero en el plantel, y Bayern Munich, en el estadio Stamford Bridge de Londres, en Inglaterra.

La jornada continuará mañana con Real Madrid-Manchester City y Lyon-Juventus.

Resultados: Borussia Dortmund 2- Paris Saint Germain 1; Atalanta 4- Valencia 1; Atlético de Madrid 1- Liverpool 0; Tottenham 0- Leipzig 1.

La final de la Liga de Campeones será el 30 de mayo en Turquía.

> Piqué dijo que elige a Lio sobre el Diego

"Diego Maradona fue un jugador único y de gran influencia en la historia del fútbol", dijo el lunes el defensor del Barcelona Gerard Piqué, quien sin embargo dijo que él prefiere a Lionel Messi.

A Piqué le pidieron que se refiriera a los argentinos antes del choque de hoy entre su equipo y Napoli, donde Maradona es ídolo induscutible y pasó los mejores años de su carrera. "De Maradona se ha dicho todo, un jugador único en la historia del fútbol que le dio mucho a este deporte, que pasó por Barcelona y Napoli y que será recordado para siempre", sostuvo Piqué en rueda de prensa. "Pero si me preguntas entre Diego y Leo, yo que lo he vivido de cerca y lo he tenido cerca tantos años, me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años", agregó.