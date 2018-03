El interrogante de Lionel Messi creció con la cercanía del partido ante Italia

Cada vez más lejos de ser titular. Así es el panorama por estas horas para Lionel Messi con vistas al partido de la Argentina ante Italia, que se disputará desde las 16.45 de nuestro país. Según pudo averiguar LA NACION, el cuerpo técnico se inclinará por no arriesgar al capitán de la selección debido a una fatiga muscular que arrastra.

El interrogante de la participación del 10 pasa exclusivamente por una cuestión física. El crack llegó a Manchester con una pequeña sobrecarga en los aductores aunque se estuvo entrenando con normalidad; se lo veía entusiasmado en el reencuentro con sus compañeros, de excelente ánimo. Pero sus chances se redujeron notablemente desde las últimas horas del jueves y, muy probablemente, quedará al margen para una nueva prueba del seleccionado de Jorge Sampaoli.

Por la mañana, la selección se movió de manera liviana en el predio de entrenamientos de Manchester City. La decisión final sobre la presencia de Messi se tomará a la tarde, en la inminencia del partido.

Fundamentalmente, se busca que el rosarino no se exija innecesariamente en la recta final rumbo al Mundial de Rusia 2018. Esa misma filosofía cuenta para el resto de los futbolistas con compromisos importantes, tanto a nivel clubes como en el seleccionado. Y el partido ante Italia supone una prueba para futbolistas complementarios, que se juegan su carta para integrar la lista de 23 definitivos, pero por supuesto que no para Messi.

En caso de no formar parte del equipo titular irá al banco y su lugar lo ocuparían Ever Banega. o Giovani Lo Celso. Así, la formación para hoy será con: Wilfredo Caballero; Fabricio Bustos, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Leandro Paredes;Manuel Lanzini, Lionel Messi o Ever Banega o Lo Celso, Ángel Di María; y Gonzalo Higuaín.