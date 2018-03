Gigante. Lio Messi jugó un partidazo y clasificó al Barcelona a Cuartos. El sueño, y el desafío del Barca, es ganar su sexta Liga de Campeones, un título que se le resiste desde 2015, año en el que los catalanes ganaron su segundo tiplete.

El gol más rápido de la carrera de Lionel Messi abrió ayer el camino de la victoria del Barcelona por 3-0 ante el Chelsea inglés en el Camp Nou, que metió a su equipo en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. En un escenario teatral, que lo recibió con una pancarta con el lema "God save the King - Dios salve al rey"), y con el DT de la selección argentina Jorge Sampaoli en la tribuna, Messi confirmó que no hay límite que se le resista. Tardó solo dos minutos y ocho segundos en marcar el primer gol del "Barsa" frente a los "blues", que dedicó a su tercer hijo, Ciro, contando hasta cuatro con los dedos de la mano derecha (incluyó a su esposa Antonela) mientras celebraba ante la hinchada, todavía incrédula.



El crack rosarino no dejó ni que el rival tocara la pelota, y en la primera jugada trianguló en el área con Dembélé y Luis Suárez y remató sin ángulo, desde la derecha, colando la pelota debajo de las piernas de Courtois. En el minuto 20, Messi asistió a Dembélé, que anotó el segundo gol del partido y el primero suyo como "azulgrana". Pero la historia no terminó ahí. En el minuto 19 del segundo tiempo el delantero sentenció la eliminatoria con un tercer gol del partido, el sexto de esta temporada en la Liga de Campeones y número 100 en total en la máxima competición europea. Se trata de unas cifras impresionantes, que hacen crecer aún más la enorme leyenda que está construyendo el goleador argentino, quien ya firmó 541 goles con Barcelona.





Las víctimas: 29 equipos y 43 arqueros



Durante estas 14 temporadas en las que Leonel Messi ha participado en la Champions League (la más goleadora fue la 2011/12, con 14 gritos), muchos han sido los rivales que se han visto goleados por el rosarino. En total son 29, con el Arsenal, de Inglaterra, (9), el Milan, de Italia, (8) y el Celtic, de Escocia, (8) a la cabeza. Sin embargo, han sido 43 los guardamentas que han tenido que recoger el balón del fondo de su propia meta. La lista está encabezada por Bernd Leno (7) y Christian Abbiati (7), mientras que los siguientes son Manuel Almunia (6) y Andrey Dikan (4).

El más rápido

119 Segundos tardó Messi en anotar el primer gol ante Chelsea, el más rápido en su campaña. El anterior récord era de 2m10s ante Racing de Santander.