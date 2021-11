La lesión en el isquiotibial de Lionel Messi continúa trayéndole problemas al rosarino. Ayer, el técnico del París Saint-Germain Mauricio Pochettino confirmó que no lo tendrá en cuenta en el encuentro del conjunto parisino ante el Bordeaux y si bien viajará al país para la doble fecha de Eliminatorias, se aguarda por su plena recuperación para saber si al menos jugará o no ante Brasil, en el Bicentenario pocitano, el 16 de noviembre.

La rodilla izquierda tiene a maltraer a Messi, que anteayer realizó un viaje relámpago a Madrid para hacer un tratamiento especial por la lesión. Ante esto y con la cercanía de la próxima doble fecha de Eliminatorias, el argentino Pochettino confirmó que no estará disponible para el próximo partido, ante Bordeaux, a desarrollarse hoy por la Ligue 1 de Francia. "Para mañana no estará disponible con el equipo. Veremos si viajará con la Selección al compromiso internacional. Esperemos que pueda estar disponible para viajar con la Selección y que pueda volver en las mejores condiciones", expresó el entrenador de PSG en conferencia de prensa ante la pregunta de uno de los periodistas presentes.

Con un parte médico oficial emitido unos minutos antes de la conferencia, PSG confirmó que tiene una "molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda", sin confirmar si se trata de algún tipo de lesión o no. Pero además agregó que tiene "dolores en la rodilla tras una contusión". Esa contusión fue la que sufrió en el duelo ante Venezuela, el 2 de septiembre, cuando Adrián Martínez le pegó una patada criminal. Por este motivo, la "Pulga" se fue a Madrid a realizar un tratamiento breve, justo en la antesala de la doble jornada de Eliminatorias de la Selección argentina ante Uruguay y Brasil. Ayer el rosarino ya trabajó en "Camp des Loges" de manera diferenciada.

Con esto y en vísperas de un partido histórico para San Juan, se abre el interrogante sobre si Leo jugará o no en el Bicentenario ante Brasil. Lo único concreto es que sí viajará al país para sumarse al seleccionado por Scaloni y de ahí en más dependiendo de su evolución será el DT quien decida si el crack estará ante Uruguay o si llegará en condiciones ante Brasil el martes 16.

Con la ausencia de hoy, Messi sumará cuatro ausentes en el PSG. Es que desde que llegó a París tuvo dificultades desde lo físico para establecerse en el equipo titular. Por la Ligue 1, la Pulga no estuvo presente ni ante Metz (7º fecha, victoria agónica por 2-1) ni ante Montpellier (8º fecha, victoria por 2-0). Asimismo, tampoco estuvo ante RB Leipzig, en lo que fue el empate por 2-2 en la cuarta jornada del Grupo A, en la Champions League. Esas ausencias del rosarino parecen generar un malestar en el club parisimo. Eso se desprendió de las declaraciones hace unos días de Leonardo, director deportivo de PSG, quien se refirió al argentino y sus participaciones con el conjunto parisino. "Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses pasó más tiempo con su selección que acá. En la última fecha FIFA jugó tres partidos y ahora tiene problema musculares. Lo mismo pasa con Neymar, pero hoy lo dio todo. Igual que Di María (Ángel). Ellos fueron decisivos para la victoria", expresó después de la victoria de su equipo ante Lille por 2-1 en la última fecha de la liga francesa.

Otro que también está en duda para la doble fecha de Eliminatorias es Leandro Paredes, quien transita una rehabilitación tras sufrir una lesión. A eso también se refirió ayer el DT de PSG: "Tengo la duda de si va a viajar Leandro Paredes, no creo. Leo (Messi) sí, porque entra dentro de ese período que puede que esté disponible. Está también la regla que obliga, si un jugador es citado, a que sea chequeado en su selección nacional. Creo, no quiero meter la pata porque no soy abogado", manifestó el DT.

La presencia de Messi en San Juan dependerá de la evolución de su lesión. Por lo pronto, este lunes comenzará la venta de entradas en el Circuito San Juan Villicum.