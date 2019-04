Tiempos de selección. Lautaro Acosta entrenando con Messi, cuando fue convocado por Sampaoli. Sólo jugó dos partidos por Eliminatorias.

Lautaro Acosta, por su gran nivel mostrado en Lanús, se ganó ser convocado por Jorge Sampaoli a la selección argentina para afrontar dos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018. Pero luego, nunca más volvió a vestir la camiseta albiceleste. El delantero habló con TyC Sports y repasó sus sensaciones con la selección y dijo que Messi no era el líder que esperaba.



"Es muy introvertido, es una persona muy callada. Hablo por mí, y quizá por la mayoría del grupo. Él tenía también su grupo con el que más afinidad tenía, como todos. No es tal vez el líder que cualquiera espera, más integrador, más de charla. Es otro tipo de líder. Él habla dentro de la cancha y tal vez necesita a otro que haga ese apoyo", apuntó Acosta sobre la forma de accionar de la Pulga dentro de la Selección.



Y sobre el ciclo de Sampaoli, señaló que faltó análisis. "Me parece que Sampaoli entró en la vorágine de lo que pidió el sistema. Si vos ves el partido, empataste con el último de la eliminatoria, que era Venezuela. Estábamos perdiendo, pero podríamos haber metido 5 ó 6 si Messi, Icardi, Dybala o todos los que tuvimos situaciones marcábamos. Después de ese partido se hizo borrón y cuenta nueva. Se cambiaron un montón de jugadores como si todo estuviese mal. No se analizó nada", esbozó.



El referente del Granate también hizo foco en la vida del futbolista después del retiro: "Me preparo yo, el medio no te prepara. El medio es cruel. Un tipo de 36 es joven para la vida y sin embargo para el fútbol es un jubilado". Y luego, agregó: "Los jugadores de fútbol vivimos dentro de una burbuja. El fútbol me hizo ganar más dinero del que esperaba. Uno a lo que aspira es a progresar, no porque reniegue de sus orígenes. A veces el progreso muchos lo ven como un pecado, como irse del barrio, olvidarse. Yo creo todo lo contrario".