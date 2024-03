La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) confirmó que Lionel Messi no jugará los amistosos ante El Salvador, el viernes 22, y Costa Rica, el martes 26. El capitán de la Selección Argentina tiene una lesión muscular y la idea es que pueda recuperarse bien durante esta fecha FIFA para que no vuelva a padecer lo mismo en los próximos partidos, ya sea en el Inter Miami o en la Selección Argentina.

"De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección", dijo Martino, en conferencia de prensa, tras el 3-1 de visitante de su equipo ante el DC United, en el partido jugado anteayer. El Tata dejó la puerta abierta para lo que aconteció ayer.

La AFA, también informó que el volante Guido Rodríguez, del Betis (España). se sumaría a los citados, muchos de los cuales, especialmente los de clubes ingleses, el domingo por la noche ya estaban en Estados Unidos.