Juntos. Lionel, junto a su esposa y un grupo de amigos de ambos, estuvieron en una fiesta privada en Ibiza.

"Un día diferente, un año diferente, la misma gente increíble. Verano 2019". Primero, la frase. Luego, la foto... La frase y la foto incluye a Lionel Messi. Es que Leo estuvo ayer en una fiesta en Ibiza. Y la mujer de uno de sus grandes compañeros de la vida (Cesc Fábregas) compartió este instante de felicidad del grupo...



Aprovechando los últimos días de vacaciones post Copa América y de su paradisíaco descanso en Antigua y Barbuda, Messi regresó este fin de semana a España. Pero antes de sumarse a los entrenamientos del Barcelona se juntó con sus amigos en Ibiza...



¿Quiénes integran este grupo cercano a Leo? Messi estuvo con su mujer Antonela Roccuzzo y otras parejas con las que suelen compartir muchos momentos: Luis Suárez y su mujer Sofía Balbi; Cesc Fábregas, hoy en el Mónaco, con su esposa Daniella Semaan y su cuñada Suzanna; Jordi Alba junto con Romarey Ventura; Y Pepe Costa (el hombre del Barcelona que cuida todos los detalles del 10) con su señora. Leo Messi, no obstante, no está solo en Ibiza.



Messi se pudo juntar con sus compañeros (y ex, como Fábregas) este fin de semana, luego del regresó de Barcelona de la gira por Japón. Para Lionel esta semana comenzará una nueva temporada exigente con el club catalán que buscará esa esquiva Champions League. Quizá vuelva a tener a su también amigo, Neymar, de compañero.



Vuelta



Messi se presentará en los entrenamientos de Barcelona el miércoles.



El primer enfrentamiento será por la edición 54ta del Trofeo Joan Gamper el domingo en el Nou Camp contra el Arsenal inglés, donde seguramente Lionel empiece en el banco de relevos.