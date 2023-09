El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, no participó hoy de la práctica en la altura de La Paz antes de enfrentar mañana a Bolivia, por la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.



El plantel se entrenó desde las 16 de Bolivia (17 de Argentina), el mismo horario del partido de mañana, en el estadio Rafael Mendoza Castellón, pero Messi no estuvo en los trabajos que diagramó el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.



La práctica se llevó a cabo en la cancha del club The Strongest, ubicada en la zona de Achumani, al sur de la ciudad de La Paz



La actividad fue a puertas cerradas pero muchos fanáticos y prensa local lograron sortear el estricto operativo de seguridad montado alrededor del seleccionado argentino y desde las montañas que rodean al estadio pudieron tomar imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.



La ausencia de Messi en los únicos movimientos que realizará el seleccionado en la altura de La Paz aumenta la duda sobre su presencia en el partido de mañana a las 17 de la Argentina.



La nueva estrella de Inter Miami arrastra una molestia en el isquiotibial derecho desde el partido del jueves pasado ante Ecuador, que se definió con su golazo de tiro libre.



Antes de viajar a La Paz, el "10" se sometió a un estudio de imágenes y tras constatar que no tenía lesión, finalmente se subió al avión chárter que salió el domingo a la tarde desde Ezeiza.



La última vez que Messi fue al banco de suplentes en un partido de Eliminatorias fue el 12 de noviembre de 2021 en Montevideo, ante Uruguay.



El astro entró ese dìa a los 30 minutos del segundo tiempo en lugar de Giovani Lo Celso y el equipo de Scaloni ganó 1-0 con gol de Ángel Di María.



Luego del debut con victoria ante Ecuador (1-0) en el estadio Monumental, el seleccionado campeón del mundo enfrentará mañana a Bolivia en la altura de La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.