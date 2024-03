Luego de perderse la gira de la Selección Argentina, Lionel Messi tampoco estará en el próximo partido del Inter Miami, a disputarse este sábado a las 20.30 ante New York FC. Así lo confirmó Javier Morales, asistente de Gerardo Martino, en conferencia de prensa. Se debe a la molestia muscular que arrastra desde el partido ante Nashville. La Pulga se ausentó en los duelos de las Garzas ante DC United (triunfo por 3-1 como visitante) y la durísima derrota por 4-0 contra New York Red Bull. A su vez, no participó de los amistosos de Argentina.