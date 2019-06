Argentina se clasificó a los cuartos de final de la Copa América tras vencer a Qatar en el Arena do Gremio y ahora chocará con Venezuela. Lionel Messi tomó la palabra y declaró: "Ahora empieza otra Copa".



En referencia a cómo seguirá la competencia para la Selección, el capitán destacó la importancia de la victoria en lo anímico. "Necesitabamos una victoria así para agarrar confianza. Ahora tenemos la obligación de ganar para avanzar, pero llegamos de otra manera", sentenció.



Además, el máximo goleador histórico de la Albiceleste remarcó la intensidad con la que jugaron frente al equipo asiatico. "La actitud fue lo que más me gustó. Sabiamos lo que nos jugabamos y es difícil jugar esos partidos, creamos situaciones y no sufrimos mucho ante un rival que complicó al resto", agregó.