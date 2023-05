Lionel Messi pidió ayer "disculpas" a París Saint Germain y a sus compañeros en un video en sus redes sociales, luego de la suspensión por dos semanas sin sueldo y competición deportiva por haberse ido de viaje a Arabia Saudita sin autorización de la directiva ni del entrenador Chistopher Galtier.

"Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada les quiero pedir perdón a mis compañeros y al club", comenzó Messi en un video subido a sus historias de Instagram.

"Sinceramente pensé que tendríamos libre después del partido como venía pasando en las semanas anteriores y ya tenía programado este viaje a Arabia, que ya lo había cancelado anteriormente. Vuelvo a pedir perdón por lo que hice y estoy a la espera de lo que el club decida", continuó.

Por ahora, la sanción a Messi incluye que no se entrene junto al resto del plantel del PSG.

Messi se subió el lunes pasado a un avión junto a su familia y viajó con destino al país asiático para pasar unas horas en Medio Oriente. Todo esto se dio en un contexto de posible salida del rosarino a Barcelona de España.

Por su parte, el entrenador de París Saint Germain, Christopher Galtier, dijo que la sanción a Lionel Messi la "tomó el club" y él simplemente acató porque es un empleado más de la institución.

Lejos de mostrar su carácter fuerte habitual, Galtier dio un paso al costado y no quiso pagar el costo de la suspensión de dos semanas deportiva y salarial sufrida por Messi tras viajar sin permiso a Arabia Saudita: "La decisión fue del club", aseveró el entrenador, quien igualmente se irá luego de esta campaña.

"Mi dirección deportiva me informó a principios de semana de su decisión de suspender a Leo. Entonces tomé la decisión de no hacer comentarios al respecto", aclaró el DT.

400 millones desde Arabia

El capitán del seleccionado argentino campeón del mundo, Lionel Messi, fue tentado por el Al-Hilal de Arabia Saudita con 400 millones de euros con un contrato de un año, con la intención de que juegue el clásico ante el Al-Nassr del astro portugués Cristiano Ronaldo, según lo anunció ayer la prensa europea.

La explicación de esta megaoferta es que el Al-Hilal quiere incorporar a sus filas a Messi para potenciar su equipo ante el de Cristiano Ronaldo, incrementando la rivalidad con el club que tiene contratado al portugués y dar lugar a partidos que reaviven el duelo que enfrentó a ambos en Real Madrid y Barcelona, indicó Mundo Deportivo.

En la oferta del Al-Hilal a Messi no se contempla que ejerza de embajador de la candidatura saudí al Mundial de 2030, al que aspira Arabia, ya que el rosarino pondera la idea de para ese año el máximo torneo en Argentina-Uruguay y Paraguay.

No obstante, no hay negociaciones avanzadas para la contratación de Messi por el club saudí, ya que no hubo contactos con Jorge Messi, padre y representante del astro, durante el reciente viaje a Arabia.

Messi tiene el interés conocido del Barcelona, Inter Miami y Al-Hilal con todos sus petrodólares, pero está claro que la prioridad del campeón mundial es continuar en el fútbol europeo para prepararse al máximo para la Copa América de 2024.