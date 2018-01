Secreto. Según lo afirma el diario catalán "El Mundo" Messi habría firmado esa cláusula secreta.

Lionel Messi podría quedar libre del Barcelona FC si Cataluña consigue su independencia política, según una cláusula secreta impuesta en el nuevo contrato que se suscribió entre el jugador y el club en noviembre último.



La información apunta que la eventual permanencia del delantero del seleccionado argentino sólo estaría garantizada en caso de que Barcelona siguiera compitiendo en La Liga o si se incorporara a los campeonatos de Inglaterra, Alemania o Francia. Sin embargo, Barcelona afirmó que no incluye cláusulas vinculadas a la situación política en Cataluña. Si Cataluña se estableciera como república, su Federación ya no representaría a una autonomía española y no estaría integrada en la Real Federación Española de Fútbol.



En la misma situación quedarían el resto de jugadores del plantel, por lo que el club aceptó en ningún caso estaría obligado a continuar en la entidad si pasara a integrarse en una liga conformada exclusivamente por catalanes.