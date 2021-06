Fue el 14 de diciembre de 2000 el día en que Lionel Messi firmó su primer contrato con el Fútbol Club Barcelona, redactado en la cafetería del Club de Tennis Pompeia de esa ciudad de España. “En presencia de los Sres. Minguella y Horacio (Gaggioli), Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”, indica el hoy célebre documento.

Fue el 25 de noviembre de 2017 cuando el Barcelona anunció en un comunicado oficial: “El FC Barcelona y el jugador Lionel Messi han firmado un nuevo contrato hasta el 30 de junio 2021. La cláusula de rescisión queda fijada en 700 millones de euros. De esta manera, el crack argentino, de 30 años, finalizaría su contrato después de 17 temporadas en el primer equipo”.

Pasaron desde entonces 20 años, 6 meses y 16 días, 37 títulos, 672 goles, seis Balones de Oro, récords, gambetas, corridas frenéticas y rivales caídos como pájaros, para que hoy quede oficialmente finalizara la relación más fructífera en la historia del fútbol: Messi y Barcelona; Barcelona y Messi.

Ahora lleva 17. Lionel Messi llegó al club español en el 2000, con sólo 13 años, procedente de la cantera del Newell‘s. Progresó de manera frenética por todas las categorías de la Masía (las divisiones formativas del Barça) y, antes de llegar al primer equipo, pasó por el Infantil A, el Cadete B, el Cadete A, Juvenil A, el Barça C y el Barça B. Con sólo 16 años, en 2004, debutó en un amistoso ante el Porto, aunque fue la temporada siguiente cuando llegó su debut oficial, en Montjuïc y contra el Espanyol, con sólo 17 años. Poco después, marcó su primer gol con el primer equipo, el ya famoso tanto contra el Albacete en el Camp Nou.

La historia

Hay una foto, la primera de Messi en Barcelona, tomada por Jorge Messi, padre del crack, en la habitación 546 del Hotel Plaza el 13 de septiembre de 2000, hace casi 21 años. Entonces la familia había emigrado en busca de oportunidades futbolísticas para su hijo y de progreso económico y laboral para la familia. Dos meses después llegaría la famosa firma de La Pulga en la servilleta.

El contrato de Messi firmado en una servilleta.

Joan Laporta, electo presidente del Barcelona en marzo pasado tras la desastrosa gestión de Josep María Bartomeu, sintió alivio tras su primeros 100 días de gestión al haber solucionado parte de las urgencias económicas del club gracias a que la Asamblea General de Compromisarios le aprobó la financiación de la deuda de hasta 525 millones de euros vehiculada por el fondo de inversión Goldman Sachs.

Ahora, sin embargo, debe afrontar otro dolor de cabeza con la obligación de rebajar en este verano europeo la masa salarial en 200 millones para cumplir los requisitos de La Liga y esa será la consecuencia de la renovación de Messi, la cual está muy cerca de cerrarse y aseguraría que el jugador argentino siguiera los próximos dos años en el club azulgrana antes de probar suerte en el Inter Miami de Estados Unidos y mantener una vinculación a largo plazo con el Barcelona

En 2019 el Barcelona encabezaba el límite salarial de La Liga con 671 millones de euros, pero la drástica reducción de los ingresos a causa de la pandemia del coronavirus y la mala gestión económica de la entidad lo rebajaron en el año 2020 en un 43%, dejándolo en 383.

Teniendo en cuenta la situación global, el presidente de La Liga, Javier Tebas, ajustó los clavos de las tesorerías de los clubes al anunciar que por cada 100 millones que ahorren, el organismo permitirá un gasto adicional de 25. Y hubo, en este sentido, un párrafo especial para la implicancia de la oferta de renovación del Barcelona a La Pulga:

“El Barcelona, con la masa salarial que tiene hoy, está excedido. Para que pueda incorporar a Messi tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores. Conocen las normas, por cada 100 que se ahorren pueden incorporar 25, tendrán que intentar todos los fichajes que están anunciando estén en esa norma. Tienen que hacer un esfuerzo importante de reducción de masa salarial actual para incorporar a esos jugadores. Están en camino de hacerlo, nos lo han contado y confiamos en que lo hagan”, aseguró Tebas durante la presentación del Informe Económico-Financiero de La Liga.

En este sentido, Tebas sentenció: “No (se va a flexibilizar), lo que cuenta es el buen camino en las operaciones que está haciendo el Barça. Nosotros no hacemos una norma para Messi. Los anteriores y los actuales gestores saben lo que hay. Decimos que va por buen camino por todos los esfuerzos que está haciendo el Barça para reducir su masa salarial. Esperamos que sigan por buen camino. No va a haber una norma especial. Ayer leía al presidente del Barça decir que esperaba que La Liga sea razonable, la norma sí lo es, no vamos a hacer nada especial”, añadió.

Salidas para que Messi entre

Para poder renovar a Messi, el club tiene que airear sus finanzas y para eso debe, entre otras cosas, liberar su masa salarial. Ese camino ya comenzó con las ventas de Junior Firpo al Leeds United de Marcelo Bielsa por 15 millones de euros, de Konrad de la Fuente al Olympique de Marsella por 3 millones y de Jean-Claire Todibo al Niza por 8,5 millones. En total, el Barça podrá invertir en su plantel 6,6 millones de estos 26,5 ingresados, el 25%, tal como lo explicó Laporta.

Pero aquellos nombres no alcanzan y entre los negociables con sueldos más altos entran Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite y Miralem Pjanic, prescindibles para el técnico Ronald Koeman, aunque en esta rama entran otros nombres, ahora de la primera plana, como el de Antoine Griezmann, quien con las contrataciones de Sergio Kun Agüero y Memphis Depay más la recuperación de Ansu Fati, podría ver salida.

A partir de hoy el Barcelona no puede:

Retener al jugador: Messi hoy puede fichar por cualquier equipo sin dar explicaciones.

Cubrir a Messi en caso de lesión: el 10 ya no tendrá seguro médico con el Barça. Si se lesiona en la Copa América, la AFE se tiene que hacerse responsable.

Utilizar la imagen de Messi con la nueva camiseta o nada que sea de la futura temporada.

Vender camisetas de Messi de la temporada 2021/22 en su tienda oficial.

A partir de hoy el Barcelona puede:

Seguir usando la imagen de Leo con la camiseta de otras temporadas, tanto en la web, como en las redes y acciones promocionales.

Usar imágenes y contenido de Messi en la Copa América con la Selección Argentina.

Mantener la imagen y el nombre de Messi en la web oficial de la entidad como jugador del Barça.