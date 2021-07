El crack rosarino Lionel Messi recordó hoy a Diego Maradona el día después de la obtención de la Copa América 2021 con el triunfo 1-0 ante Brasil en el mítico Maracaná.



"Va por todos ustedes y por supuesto también es por el Diego, que seguro nos bancó desde donde esté", escribió Messi en cuenta oficial de Instagram en el post que acompañó con un video de sus mejores momentos en el certamen.



Messi calificó como "increíble" a la Copa América disputada en Brasil: "sabemos que todavía podemos mejorar muchas cosas, pero la verdad es que los pibes dejaron el alma y no puedo estar más orgulloso de tener la suerte de ser capitán de este grupo espectacular", indicó Messi, quien ya descansa en Rosario junto con su familia.



El máximo goleador histórico del seleccionado argentino dedicó la victoria épica en Río de Janeiro a su familia porque le dio "la fuerza para seguir adelante", a sus amigos y a toda la gente que lo apoyó.



"Y en especial a los 45 millones de argentinos que tan mal la pasaron con esta mierda de virus, sobre todo a los que les tocó más de cerca", agregó el rosarino.



"Para poder seguir festejando nos tenemos que seguir cuidando. No nos olvidemos que aún queda mucho para volver a la normalidad. Y aprovechen esta felicidad para agarrar un poco de fuerza y luchar juntos para ganarle al virus", indicó Messi.



Por último, cerró de la siguiente manera: "Gracias Dios por todo lo que me diste y gracias por haberme hecho argentino!!!".