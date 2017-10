Después de casi 11 meses, el seleccionado argentino levantó la veda y volvió a hablar con los medios. El momento fue perfecto: en Quito y con la clasificación al Mundial de Rusia 2018 asegurado.

"La verdad es que hoy estamos tranquilos, conseguimos el objetivo que era lo más importante. Creo que todo este momento que estuvimos un poco alejados de la prensa y de la gente sirvió para acercarnos más. Todos queremos lo mismo, que es que a la selección le vaya bien y ojalá poder conseguirlo. Si todos vamos de la mano va a ser más fácil", resumió Lionel Messi , la gran figura de la noche en suelo ecuatoriano.

Acerca de lo vivido por este plantel en los últimos años, el crack rosarino consideró: "Fue injusto lo que nos pasó en el Mundial y en las Copas América, en donde en los merecimientos debimos ganar esas tres finales y no se nos dio. Ahora estamos tranquilos, hay que empezar a trabajar. Después de esto el equipo va a cambiar, va a crecer mucho, va a mejorar."

Sobre la posibilidad concreta de que esta noche el conjunto albiceleste no logre la clasificación, Messi analizó: "Hubiese sido una locura que Argentina no esté en el Mundial. El grupo no se merecía eso, por todo lo que viene remando y peleando, de ser un grupo discutido a pesar de haber hecho méritos para llegar a tres finales. Hoy era un día importante para todos.", y aprovechó para ilusionar e ilusionarse: "Ojalá que en Rusia se nos dé".

"Estamos tranquilos, conseguimos el objetivo que es más importante. Nos fuimos metiendo solos en este lío y no fue fácil venir a definir todo en la altura. Se nos pasaron un montón de cosas por la cabeza, estaba el temor de quedar afuera. A pocos minutos de arrancar el partido sufrimos ese gol, pero nos hizo reaccionar. Estaba el miedo de venir a jugar acá, lo que significa la altura. Por suerte pudimos reaccionar rápido y creo que lo manejamos bien", analizó Messi.

Por último, el capitán de la selección argentina les dejó un mensaje a sus compañeros y a los hinchas: "A los compañeros les digo que esto es algo de todos. Todos sabemos lo que sufrimos para poder estar en el Mundial. A muchos de ellos no les tocó estar hoy, pero siempre están. Y a la gente quiero agradecerles el apoyo, especialmente en estos dos últimos partidos de Eliminatorias."